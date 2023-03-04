Asrın felaketini ekranlarda gördü yardım için Amerikan'dan apar topar koştu





'HAIR'RY ETKİSİ

İngiliz erkekler, Prens Harry'nin imajına özendi. Türkiye'ye geldi. Saç sakal ektirdi. "Harry Etkisi"nin fiyatı ise 2 bin 500 Sterlin (56 bin TL...



SİŞKO DÜNYA

Obezite Federasyonu'ndan şok rapor: En kısa sürede önlem alınmazsa 2035 yılında dünyanın yarısından fazlası aşırı kilolu olacak.



SIRA DİŞİLER!

Time dergisi "Yılın Kadınları" listesini açıkladı. İlk sıralarda Cate Blanchett, Phoebe



BUNU DA 'GÖL'DÜK

Kuraklık Uluabat'ı da vurdu. Türkiye'nin 9. büyük gölü kurumaya yüz tuttu. Kayıkların bağlandığı köprü altları bile kurudu. Otopark oldu...



BİR BEBEK MASALI

Hatay'da M. bebek 6 aylık doğdu. Kuvöze kondu. Depremzede oldu. Küçücük bedeniyle hayata tutundu. Ayrı kaldığı ailesiyle buluştu.



ERVA'DAN ACI HABER

Kahramanmaraş'ta, depremde çöken binanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılmasının ardından E.A'dan (10) bir daha haber alınamamıştı. Talihsiz kızın hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği ortaya çıktı.



SÜPER KAHRAMAN

Adana'da 14 katlı, 28 daireli İhsan Bayram Apartmanı, depreme sadece 20 saniye dayandı! Enkaza dönen binada, 90 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. K. Ailesi ise oğulları sayesinde saniyeler içinde kurtulmayı başardı. Öyle ki M.Y.K (12), deprem saatine kadar cep telefonuyla oyun oynadı. Sarsıntıyı hissettiğinde ise ailesini uyandırdı. Hepsi yalın ayak kaçıştı! Dışarı çıktıkları anda, bina yıkıldı! Anne A.K, "Oğlum uyanık olmasa biz de enkaz altında kalmış olacaktık" diyerek yaşadıklarını anlattı.



PRENSESİM NEREDESİN?

Gaziantepli F.K (46), depremde eşini, üç evladını, annesini ve kayınvalidesini kaybetti. Ancak enkazdan tek çıkmayan 14 yaşındaki kızı İ.'di. Prensesim diye sevdiği evladını her yerde arayan baba, gözyaşlarıyla yardım istedi: Kızım yaşıyor. Yavrumu görenler var.

ZİYA RAMOĞLU-MURAT KARAMAN



AKIL KARI DEĞİL!

Akıllara durgunluk veren olay Bursa Kestel'de yaşandı. 2 çocuk babası R.A, bir hafta önce eşi S. ile tartıştıktan sonra, av tüfeğini de yanına alarak kamyonetiyle sırra kadem bastı. Ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çataltepe Mahallesi'nde A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Cebinde 4 bin 500 TL para olduğu tespit edilirken, cüzdanı ve cep telefonu ise bulunamadı. Cinayetin izini süren Müge Anlı, A.'nın en son görüştüğü arkadaşı K.İ'yi (22) canlı yayına çıkardı. Şüpheli davranışlarda bulunan İ, canlı yayında gözaltına alındı. Caninin, R.A'yı 9 kurşunla öldürdüğü anlaşıldı.



UZUN SÜRE SUSTU

Soruşturma sonucunda A.'nın eşi S.A da gözaltına alındı. I. ile A., Jandarma Komutanlığı'nda sorgusunda bir süre boyunca susma haklarını kullandı. Daha sonra K.I, suçunu itiraf etti. S.A ile ilişkisi olduğunu söyleyen K.I., R.A'nın öğrenmesiyle birlikte çıkan tartışmada olayın gerçekleştirdiğini anlattı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından R.A'nın cenazesi ailesine teslim edildi.



ÇAM AĞACI GİBİ!

Tokat'ta Güler Kaymak (46), karnındaki şişkinlik nedeniyle kilo aldığını sandı. Soluğu hastanede aldı. Ultrasonda kadının karın bölgesinde miyom olduğu anlaşıldı. Op. Dr. Süleyman Barın, tarafından yapılan ameliyatla 5 kg ağırlığında 40 santimetre boyunda miyom çıkartıldı. Barın, "Dikey mimari gibi büyümüş çam ağacı şeklinde yüzlerce miyom" dedi.



5 KİŞİYE 2'ŞER KEZ MÜEBBET

Kırşehir'de Osman Çelik (25) ve eşi Vildan Çelik (24), 3 yıl önce öldürüp toprağa gömüldü. Olayın altından töre cinayeti çıktı. Önceki duruşmalarda cinayetleri işlediğini kabul eden kadının eskiden birlikte yaşadığı amcaoğluyla, 3 kardeşi ve babası hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.



ÇOCUKLARIN KAVGASI BÜYÜKLERİN SAVAŞI

Bursa'da İ.Ç(37) ile Ö.Ş'nin (35) çocukları okulda kavgaya karıştı. İ.Ç, yolda karşılaştığı husumetli olduğu Ö.Ş'ye tabancayla kurşun yağdırdı. Ö.Ş kurtarılamadı. Gözaltına alınan katil, korkutmak için havaya ateş etmek isterken tabancasının ateş aldığını anlattı.



BOSNALI GENÇ GÖNÜLLÜ OLDU

Bosna Hersekli arama kurtarma ekibinden 26 yaşındaki Faris Hinovic, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için hemen gönüllü olduğunu söyledi. Hinovic, "Yaşanan felaketi hiçbirimiz hayal edemezdik. Bölgeye gidip yerinde görmek çok farklıydı. Orada yaşananları hiçbir görüntü veya fotoğraf tam olarak anlatamaz. Gerçekten yıkılmış insanların mücadelesini gördüm" dedi.



O İNSANLARA HAYRAN KALDIM

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, geçtiğimiz hafta depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulunmuştu. O anları unutamadığını belirten Baerbock, "İsanların birbirlerine yardım etme duygusunun böyle yıkıcı bir felakette bile devam etmesine hayran kaldım. Gerçekten olağanüstü bir buluşmaya şahit oldum" dedi.

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