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    Asrın felaketini ekranlarda gördü yardım için Amerikan'dan apar topar koştu

    Amerikalı Teresa Gray, çocuklarıyla oynarken ekranda depremi gördü. Kısa sürede eşyalarını toplayıp ‘Çılgın görev’ dedi ve yola çıktı. Gray, binlerce depremzedeye yardım etti. İşte sizler için derlediğimiz 4 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Çılgın görev

    Türkiye, 6 Şubat'Ta Kahramanmaraş merkezli çifte depremle sarsıldı. 11 il ağır hasar aldı. Dünyanın birçok ülkesinde yardıma kaştılar. Ancak biri var ki, gönülden teşekkürü hak etti. Alaska'da yaşayan Teresa Gray, Depremi çocuklarıyla oyun oynarken ekranda gördü. Gözyaşlarını tutamadı. Gray'in kâr amacı gütmeyen kuruluşu Mobile Medics International'ı harekete geçirdi. 5 kıtada 30 binden fazla kişiye destek olan Gray, depremden sadece 72 saat sonra Hatay'a geldi. Depremzedelere yemek yaptı, çay dağıttı. Çocuklarla oyun oynadı. Hayatının en duygusal günlerini yaşadığını belirten Gray, "Kolay değil insanların hayatlarının yok oluşuna şahit olmak. Benim için çılgın görev. Yardım etmek büyük gurur" dedi.



    SEVGİ DOLU
    Türkiye, depremden sonra omuz omuza verdi. Yaraları sarmak için harekete geçti. Iğdır'da Devlet korumasındaki sevgi evlerinde bulunan çocuklar da harçlıklarını biriktirdi. 50 bin lirayı toplayıp deprem bölgesindeki kardeşleri için harekete geçti. Depremzede çocuklar için giyim malzemesi alarak afet bölgesine gönderdi. HALIT ÖZTÜRK



    DAMLA HEMŞİRE YAŞASIN
    Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Damla Badur (28), 3 yıl önce şiddetli karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı. 60 binde 1 görülen vücudun birçok yerinde kist ve tümör yapa VHL sendromuna yakalandığını anladı. Hastalığın tedavisi için hemşire Badur'un 116 bin euro (2 milyon 328 bin TL) değerindeki 'Welireg' isimli ilacı kullanması için valilik onayla kampanya başlatıldı. Badur, yardım çağrısı yaptı: En fazla etki pankreasımda. Herkesin desteğine ihtiyacım var, bu ilacı karşılayacak durumum yok.



        OSCAR'LIK TUZAK!
        Bursa'da Gökhan Çakır, otomobiliyle seyir halindeyken 2 metre önünde bir kişi bağırarak kendini yere attı. Çakır, soluğu yere düşen kişinin yanında aldı. Kişi, Gökhan Çakır'a "Bana çarptın" dedi. Gökhan Çakır, bunun dolandırıcı olduğunu ve tuzak olduğunu anladı. Çevredeki tepki gösteren vatandaşlara otomobilinde güvenlik kamerası olduğunu ve çarpmadığını söylemesi üzerine yerde olan dolandırıcı ayağa kalkarak arkasına bakmadan kaçtı.



        333 BİN LİRA DEVRETTİ
        10 bilen çıkmayınca 333 bin lira devretti. 9 bilenler 8 bin 49'ar, 8 bilenler 512'şer, 7 bilenler 95'er, 6 bilenler 16'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.



        ÇOK EN'TREN'SAN
        Peşpeşe yaşanan iki deprem Kahramanmaraş merkezliydi. Ancak 11 ili etkiledi. Adıyaman Gölbaşın'dan bir manzara ise depremin dehşetini gözler önüne serdi. Çünkü depremin büktüğü raylar S haline gelmişti. Uzmanlar, "Bu durum, depremin şiddetini ve basıncını gözler önüne seriyor" dedi.



            EN BABA DRAM
            Hatay'da İlke Apartmanı'ndan geriye enkaz kaldı. Semih-Ayşenur Canan Koyuncu çifti ile kızları İpek ve Duru bulunamadı. 25 gün geçmesine rağmen kızı damadı ve torunlarından haber alamayan Ali Yurdakul'un sözleri yürekleri dağladı: Hastaneleri aradık, resimlere baktık. Enkazda yangın çıktı. Çok fazla yanık kemiğe ulaşıldı. Bu saatten sonra umudum kalmadı. Enkazdan bir torba doldurup dördüne mezar yaptırmayı düşünüyorum.



            PARAMPARÇA
            Depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşayan Mustafa Keklik, tam 35 yıl çalıştı, didindi. Tüm birikimiyle yaptırdığı evde sadece 5 ay oturabildi! Yüzyılın afeti yuvasını 1 dakikada enkaza çevirdi! Talihsiz adam, "Benim tekrardan böyle bir ev yapmaya 35 senelik daha ömrüm de gücüm de yok. Allah nasip etmedi. 1 dakikada yerle bir oldu" diyerek yardım istedi.



            'HAIR'RY ETKİSİ
            İngiliz erkekler, Prens Harry'nin imajına özendi. Türkiye'ye geldi. Saç sakal ektirdi. "Harry Etkisi"nin fiyatı ise 2 bin 500 Sterlin (56 bin TL...

            SİŞKO DÜNYA
            Obezite Federasyonu'ndan şok rapor: En kısa sürede önlem alınmazsa 2035 yılında dünyanın yarısından fazlası aşırı kilolu olacak.

            SIRA DİŞİLER!
            Time dergisi "Yılın Kadınları" listesini açıkladı. İlk sıralarda Cate Blanchett, Phoebe

            BUNU DA 'GÖL'DÜK
            Kuraklık Uluabat'ı da vurdu. Türkiye'nin 9. büyük gölü kurumaya yüz tuttu. Kayıkların bağlandığı köprü altları bile kurudu. Otopark oldu...

            BİR BEBEK MASALI
            Hatay'da M. bebek 6 aylık doğdu. Kuvöze kondu. Depremzede oldu. Küçücük bedeniyle hayata tutundu. Ayrı kaldığı ailesiyle buluştu.

            ERVA'DAN ACI HABER
            Kahramanmaraş'ta, depremde çöken binanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılmasının ardından E.A'dan (10) bir daha haber alınamamıştı. Talihsiz kızın hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

            SÜPER KAHRAMAN
            Adana'da 14 katlı, 28 daireli İhsan Bayram Apartmanı, depreme sadece 20 saniye dayandı! Enkaza dönen binada, 90 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. K. Ailesi ise oğulları sayesinde saniyeler içinde kurtulmayı başardı. Öyle ki M.Y.K (12), deprem saatine kadar cep telefonuyla oyun oynadı. Sarsıntıyı hissettiğinde ise ailesini uyandırdı. Hepsi yalın ayak kaçıştı! Dışarı çıktıkları anda, bina yıkıldı! Anne A.K, "Oğlum uyanık olmasa biz de enkaz altında kalmış olacaktık" diyerek yaşadıklarını anlattı.

            PRENSESİM NEREDESİN?
            Gaziantepli F.K (46), depremde eşini, üç evladını, annesini ve kayınvalidesini kaybetti. Ancak enkazdan tek çıkmayan 14 yaşındaki kızı İ.'di. Prensesim diye sevdiği evladını her yerde arayan baba, gözyaşlarıyla yardım istedi: Kızım yaşıyor. Yavrumu görenler var.
            ZİYA RAMOĞLU-MURAT KARAMAN

            AKIL KARI DEĞİL!
            Akıllara durgunluk veren olay Bursa Kestel'de yaşandı. 2 çocuk babası R.A, bir hafta önce eşi S. ile tartıştıktan sonra, av tüfeğini de yanına alarak kamyonetiyle sırra kadem bastı. Ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çataltepe Mahallesi'nde A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Cebinde 4 bin 500 TL para olduğu tespit edilirken, cüzdanı ve cep telefonu ise bulunamadı. Cinayetin izini süren Müge Anlı, A.'nın en son görüştüğü arkadaşı K.İ'yi (22) canlı yayına çıkardı. Şüpheli davranışlarda bulunan İ, canlı yayında gözaltına alındı. Caninin, R.A'yı 9 kurşunla öldürdüğü anlaşıldı.

            UZUN SÜRE SUSTU
            Soruşturma sonucunda A.'nın eşi S.A da gözaltına alındı. I. ile A., Jandarma Komutanlığı'nda sorgusunda bir süre boyunca susma haklarını kullandı. Daha sonra K.I, suçunu itiraf etti. S.A ile ilişkisi olduğunu söyleyen K.I., R.A'nın öğrenmesiyle birlikte çıkan tartışmada olayın gerçekleştirdiğini anlattı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından R.A'nın cenazesi ailesine teslim edildi.

            ÇAM AĞACI GİBİ!
            Tokat'ta Güler Kaymak (46), karnındaki şişkinlik nedeniyle kilo aldığını sandı. Soluğu hastanede aldı. Ultrasonda kadının karın bölgesinde miyom olduğu anlaşıldı. Op. Dr. Süleyman Barın, tarafından yapılan ameliyatla 5 kg ağırlığında 40 santimetre boyunda miyom çıkartıldı. Barın, "Dikey mimari gibi büyümüş çam ağacı şeklinde yüzlerce miyom" dedi.

            5 KİŞİYE 2'ŞER KEZ MÜEBBET
            Kırşehir'de Osman Çelik (25) ve eşi Vildan Çelik (24), 3 yıl önce öldürüp toprağa gömüldü. Olayın altından töre cinayeti çıktı. Önceki duruşmalarda cinayetleri işlediğini kabul eden kadının eskiden birlikte yaşadığı amcaoğluyla, 3 kardeşi ve babası hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.

            ÇOCUKLARIN KAVGASI BÜYÜKLERİN SAVAŞI
            Bursa'da İ.Ç(37) ile Ö.Ş'nin (35) çocukları okulda kavgaya karıştı. İ.Ç, yolda karşılaştığı husumetli olduğu Ö.Ş'ye tabancayla kurşun yağdırdı. Ö.Ş kurtarılamadı. Gözaltına alınan katil, korkutmak için havaya ateş etmek isterken tabancasının ateş aldığını anlattı.

            BOSNALI GENÇ GÖNÜLLÜ OLDU
            Bosna Hersekli arama kurtarma ekibinden 26 yaşındaki Faris Hinovic, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için hemen gönüllü olduğunu söyledi. Hinovic, "Yaşanan felaketi hiçbirimiz hayal edemezdik. Bölgeye gidip yerinde görmek çok farklıydı. Orada yaşananları hiçbir görüntü veya fotoğraf tam olarak anlatamaz. Gerçekten yıkılmış insanların mücadelesini gördüm" dedi.

            O İNSANLARA HAYRAN KALDIM
            Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, geçtiğimiz hafta depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulunmuştu. O anları unutamadığını belirten Baerbock, "İsanların birbirlerine yardım etme duygusunun böyle yıkıcı bir felakette bile devam etmesine hayran kaldım. Gerçekten olağanüstü bir buluşmaya şahit oldum" dedi.

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            Haberler Yaşam Asrın felaketini ekranlarda gördü yardım için Amerikan'dan apar topar koştu
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