Otoparkta dehşet anları! Kız arkadaşını önce darbetti ardından silahına sarıldı! Yer: Kağıthane

Kağıthane'de Emrah E. bir rezidansın otoparkında kız arkadaşı S.B.'yi darbedip silaha tehdit ettikten sonra havaya ateş etti. O anları gören otoparktaki başka bir kişiyi de darbeden şüpheli polisleri görünce kaçtı. Polisin kovalamacası sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.