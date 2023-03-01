Otoparkta dehşet anları! Kız arkadaşını önce darbetti ardından silahına sarıldı! Yer: Kağıthane

Kağıthane'de Emrah E. bir rezidansın otoparkında kız arkadaşı S.B.'yi darbedip silaha tehdit ettikten sonra havaya ateş etti. O anları gören otoparktaki başka bir kişiyi de darbeden şüpheli polisleri görünce kaçtı. Polisin kovalamacası sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.
Olay, 22 Şubat Çarşamba Günü Çeliktepe Mahallesi'ndeki bir rezidansın otoparkında meydana geldi. Emrah E. otoparktaki kız arkadaşı S.B.'nin yanına giderek tekme ile saldırdı.
Ardından Emrah E. belinden silahını çıkartarak S.B.'yi tehdit etti. Otoparkta aracını almaya giden kişi, Emrah E.'nin S.B.'yi darbettiği anları gördü. Bunun üzerine Emrah E. o kişinin de yanına giderek darbetti.