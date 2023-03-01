Kahramanmaraş'ta bir deprem daha! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...

Kahramanmaraş'ta bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssü Kahramanmaraş Türkoğlu olarak belirtilirken depremin büyüklüğü 4.3 olarak kayıtlara geçti.
AFAD'ın bilgilendirme duyurusunda şu ifadelere yer verildi;
"Büyüklük:4.3 (Ml) Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş) Tarih:2023-03-01 Saat:19:38:00 TSİ Enlem:37.304 N Boylam:37.025 E Derinlik:7.6 km"
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
023.03.01 19:46:45 37.9372 36.3045 2.0 -.- 2.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 19:42:27 38.0588 38.2887 6.3 -.- 2.5 -.- KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.01 19:37:59 37.2875 37.0328 3.0 -.- 4.3 4.2 AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 19:31:37 38.1383 37.5555 9.6 -.- 1.6 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 19:30:00 38.2655 36.4648 5.1 -.- 2.0 -.- DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 19:28:12 37.8612 36.4757 14.5 -.- 1.5 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 19:23:38 38.0745 36.6453 5.2 -.- 2.0 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 19:23:10 38.1200 36.6588 8.1 -.- 2.2 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 19:14:45 37.9627 38.0038 5.0 -.- 2.5 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
ASRIN FELAKETİ İLE MÜCADELE SÜRÜYOR
Öte yandan 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 'Asrın felaketi' olarak nitelenen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde yıkıma sebep olurken 45 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.
Devlet bölge için seferber olurken sahada çalışmalar da sürüyor.