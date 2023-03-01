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    • Yaşam
    • 01.03.2023 19:50
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    • 01.03.2023 20:00
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    Kahramanmaraş'ta bir deprem daha! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...

    Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssü Kahramanmaraş Türkoğlu olarak belirtilirken depremin büyüklüğü 4.3 olarak kayıtlara geçti. AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...

    takvim.com.tr
    Kahramanmaraş’ta bir deprem daha!

    Kahramanmaraş'ta bir deprem daha meydana geldi.

    AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssü Kahramanmaraş Türkoğlu olarak belirtilirken depremin büyüklüğü 4.3 olarak kayıtlara geçti.

    AFAD'ın bilgilendirme duyurusunda şu ifadelere yer verildi;

    "Büyüklük:4.3 (Ml) Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş) Tarih:2023-03-01 Saat:19:38:00 TSİ Enlem:37.304 N Boylam:37.025 E Derinlik:7.6 km"

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
    023.03.01 19:46:45 37.9372 36.3045 2.0 -.- 2.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.03.01 19:42:27  38.0588   38.2887        6.3      -.-  2.5  -.-   KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
    2023.03.01 19:37:59  37.2875   37.0328        3.0      -.-  4.3  4.2   AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
    2023.03.01 19:31:37  38.1383   37.5555        9.6      -.-  1.6  -.-   KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)           İlksel
    2023.03.01 19:30:00  38.2655   36.4648        5.1      -.-  2.0  -.-   DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
    2023.03.01 19:28:12  37.8612   36.4757       14.5      -.-  1.5  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
    2023.03.01 19:23:38  38.0745   36.6453        5.2      -.-  2.0  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
    2023.03.01 19:23:10  38.1200   36.6588        8.1      -.-  2.2  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
    2023.03.01 19:14:45  37.9627   38.0038        5.0      -.-  2.5  -.-   RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

    ASRIN FELAKETİ İLE MÜCADELE SÜRÜYOR
    Öte yandan 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 'Asrın felaketi' olarak nitelenen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde yıkıma sebep olurken 45 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

    Devlet bölge için seferber olurken sahada çalışmalar da sürüyor.

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    Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ta bir deprem daha! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...
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