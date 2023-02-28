Depremde cep telefonunu almak için odaya dönünce hayatta kaldı





ASIRLIK ÖRNEK

Hatay, tarih boyunca şiddetli depremler yaşadı. 526 yılında yaşanan sallantı da en büyük depremler arasında yer aldı. İşte o afette ailesini kaybeden Simon, 480 rakımlı dağın tepesine yapılan manastırda yaşamaya başladı. İşte yıllara meydan okuyan ve Aziz Simon Manastırı denilen o tarihi mabed, asrın afetinde de ayakta kaldı.



MERHEMETSİZ

Muğla'da 3 kardeş, 9 bin adet sahte krem yaptı. Ünlü markaların etiketini bastı. Satmak üzereyken gözaltına alındı.



KIZ ARKANDAŞ

Edirne'de ortaokulda okuyan G.F. adlı kız öğrenci, sınıf arkadaşları ile tartıştı. 5'ini birden bıçakla yaraladı. Yakalandı. Soruşturma açıldı.



'KUŞ'TURMACA

Hayvanların depremi dakikalar önce hissettiği iddiası gündemi salladı. Depremden sonra kuş satışları patladı. Kedi ve köpeklere de ilgi arttı...



AĞ'ACI' EV

Sakarya'da, Doğukan Kaya ile Aleyna Songül Kara, hafta sonu bungalovda kaldı. Aniden yangın çıktı. Alevler kısa sürede ağaç evi sardı. Ne yazık ki iki genç kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.



KURTULMAMIZ MUCİZE

Gaziantepli Hayri Aslan, depremde evini kaybetti. Antalya'ya gitti. Küçük kıyamet denilen o geceyle ilgili şunları söyledi: 4 dairemiz vardı ama onların içine giremedik. Bu işte mal varlığı sökmüyor. ATM'lerden paramızı çekemedik. Ağlaya ağlaya gözümden oldum. Bir gözüm görmüyor. Kimse zenginliğine güvenmesin. Kurtulmamız bile bir mucize.



HEPİMİZİN UMUDU

Kahramanmaraş'ta B.K, enkaz altından kendi imkanlarıyla çıktı. Ekiplere "2 aylık bebeğim U. evde, onu bulun" diye yalvardı. Yavrusu da saatler sonra kurtarıldı. Ayrı hastanede tedavi gören U.'nun 22 gün sonra bağrına bastı. "Allah'a şükrediyorum, 3 çocuğumu bana bağışladı. İki çocuğum da burnu kanamadan çıktı. Evlatlarımın kurtulduğunu duyunca canımın yanmasını unuttum. Eşimin yokluğunu onlarla dolduracağım" diye ağladı



AVRUPA SURİYE'Yİ HATIRLADI

Deprem nedeniyle, Suriye'ye yönelik yaptırımları gevşetme kararı alan Avrupa Birliği'nin, depremzedelere yardım taşıyan ilk uçağı Şam'a ulaştı. AB, "Yardımlar sürecek" dedi.

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