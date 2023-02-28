Depremde cep telefonunu almak için odaya dönünce hayatta kaldı

İskenderun Konarlı Mahallesi'nde bulunan iki katlı apartman, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 6 Şubat'taki ilk depremde yıkıldı. Apartmanın ikinci katında oturan Sevim Kırılmaz, depremden sağ olarak kurtuldu. Ayaklarından yaralandı. Dün apartmanın enkazının önüne gelen Kırılmaz, eşinin çalışmak için yurt dışına gittiğini, evde 3 aydır kiracı olarak oturduğunu ve depreme evde yalnız yakalandığını belirtti. Kırılmaz, "Evde tek başımaydım. Deprem olduğunda kalktım. Öbür odaya geçeyim dedim. Dedim birazdan bitecek çünkü daha önce hep oluyordu ve geçiyordu. O anda telefon aklıma geldi. Yatak odasına gidip alayım dedim. Baktım telefon ve komodin yere düşmüş. Beton altımdan kaydı ve düştüm. O anda dışarıya köşeye doğru kaydım. Komşularıma bağırıyordum. Beni kurtarın diye ama duymuyorlardı. Yağmur yağıyor, gök gürültüsü... O gün nasıl geçti bilemedim" dedi.
KOCA YÜREKLİ EYMEN
Konya'da 2'nci sınıf öğrencisi Eymen Kozanay, depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza yardımda bulunmak istedi. Kumbarasını da yanına alıp Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin'in yanına giden Kozanay, kumbarasını Kaymakama teslim etti.
SERİ KAHRAMAN
Melikgazi Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi felsefe grubu öğretmeni Yasin Örer, okul koridorunda öğrencilerden Sude Naz Koçak'ın nefes almakta zorlandığını söyleyen arkadaşları tarafından yardıma çağrıldı. Hızlıca öğrencinin yanına giden Örer, Heimlich manevrasıyla Koçak'ın soluk borusuna kaçan mandalina posasını çıkardı. Örer, lisede bir hafta önce göreve başladığını, saat 14.00'te olan sınavına yanlışlıkla 11.00'de geldiğini anlatarak, "Kızımız maalesef nefes alamıyordu. Boğazına mandalina posası kaçmış. Kısık sesle konuşabiliyordu. Hemen Heimlich manevrasını yaptım" dedi. Heimlich manevrasının ardından mandalina posasının çıktığını aktaran Örer, öğrencisinin tekrar sağlıklı şekilde dersine girdiğini belirtti.
KANSERİ YENDİ
10 yıl önce rahatsızlanıp gittiği hastanede akciğer metastazı tanısı konulan Yasin Örer, hayat mücadelesini hiç bırakmadı. Kanseri yenerek öğretmenlik yapmaya başladı.