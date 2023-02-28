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    Depremde cep telefonunu almak için odaya dönünce hayatta kaldı

    Hatay’da yaşayan Sevim Kırılmaz, deprem esnasında daireden dışarı çıkacakken cep telefonunu almak üzere yatak odasına döndü. Evin tamamı çökerken, sağlam kalan yatak odası ona ikinci bir hayat sundu. İşte sizler için derlediğimiz 28 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Kırılmaz oda

    İskenderun Konarlı Mahallesi'nde bulunan iki katlı apartman, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 6 Şubat'taki ilk depremde yıkıldı. Apartmanın ikinci katında oturan Sevim Kırılmaz, depremden sağ olarak kurtuldu. Ayaklarından yaralandı. Dün apartmanın enkazının önüne gelen Kırılmaz, eşinin çalışmak için yurt dışına gittiğini, evde 3 aydır kiracı olarak oturduğunu ve depreme evde yalnız yakalandığını belirtti. Kırılmaz, "Evde tek başımaydım. Deprem olduğunda kalktım. Öbür odaya geçeyim dedim. Dedim birazdan bitecek çünkü daha önce hep oluyordu ve geçiyordu. O anda telefon aklıma geldi. Yatak odasına gidip alayım dedim. Baktım telefon ve komodin yere düşmüş. Beton altımdan kaydı ve düştüm. O anda dışarıya köşeye doğru kaydım. Komşularıma bağırıyordum. Beni kurtarın diye ama duymuyorlardı. Yağmur yağıyor, gök gürültüsü... O gün nasıl geçti bilemedim" dedi.



    KOCA YÜREKLİ EYMEN
    Konya'da 2'nci sınıf öğrencisi Eymen Kozanay, depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza yardımda bulunmak istedi. Kumbarasını da yanına alıp Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin'in yanına giden Kozanay, kumbarasını Kaymakama teslim etti.



    SERİ KAHRAMAN
    Melikgazi Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi felsefe grubu öğretmeni Yasin Örer, okul koridorunda öğrencilerden Sude Naz Koçak'ın nefes almakta zorlandığını söyleyen arkadaşları tarafından yardıma çağrıldı. Hızlıca öğrencinin yanına giden Örer, Heimlich manevrasıyla Koçak'ın soluk borusuna kaçan mandalina posasını çıkardı. Örer, lisede bir hafta önce göreve başladığını, saat 14.00'te olan sınavına yanlışlıkla 11.00'de geldiğini anlatarak, "Kızımız maalesef nefes alamıyordu. Boğazına mandalina posası kaçmış. Kısık sesle konuşabiliyordu. Hemen Heimlich manevrasını yaptım" dedi. Heimlich manevrasının ardından mandalina posasının çıktığını aktaran Örer, öğrencisinin tekrar sağlıklı şekilde dersine girdiğini belirtti.

    KANSERİ YENDİ
    10 yıl önce rahatsızlanıp gittiği hastanede akciğer metastazı tanısı konulan Yasin Örer, hayat mücadelesini hiç bırakmadı. Kanseri yenerek öğretmenlik yapmaya başladı.



        VAHŞET KAFASI
        Hong Kong'da geçtiğimiz hafta sonu esrarengiz bir şekilde kaybolan 28 yaşındaki manken Abby Choi'nin korkunç bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı. Önceki gün bacakları bulunan mankenin kafatası ise Tai Po'da bir dairedeki çorba tenceresinin içinden çıktı. Yetkililer vahşi cinayetle ilgili "Kafatasındaki deri yüzülünceye kadar kaynatılmış" dedi. Moda dünyasının son dönemde ünlü isimlerinden biri olan Choi'nin eski eşi Alex Kwong, kardeşi ve babası ekipler tarafından gözaltına alındı.



        COVİD-19 İTİRAFI
        Yaklaşık 3 yıl önce ortaya çıkan ve dünyaya kabusu yaşatan Covid- 19'un insan yapımı mı yoksa doğal bir virüs olduğu mu o günlere çok tartışıldı. Son olarak Amerikan Wall Street Journal, ABD Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan raporu yayınladı. Raporda, virüsün laboratuvardan sızdığına dikkat çekildi. Beyaz Saray, konuyu geçiştirirken Başkan Biden'ın ne diyeceği merak konusu oldu.



        NASA'NIN TÜRK 'YILDIZ'I
        Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Jet Propulsion Laboratory (Jet Tahrik Laboratuvarı) bölümünde çalışmalarını sürdüren bilim insanı Dr. Umut Yıldız, Mars'taki yaşam izi arama faaliyetlerinde çok önemli aşamalar kaydedildiğini açıkladı. Çalışmaları birçok uluslararası yayın organında yayınlanan Dr. Yıldız, "Mars'ta şu gerçeği kabul etmeliyiz. Bugün için sıvı su yok ama yüzey kabuğunun altında buzlu, donmuş suya rastladık. Bu çok önemli. Daha da altta, hani toprak altı göletler vardır ya, bu şekilde göletleri de bulduk" dedi. Yıldız, gençlere de umut verdi: Uzaydan gelir elde edildikçe gelecekte daha çok şirket bu işin içine girecek, bu da sektördeki iş imkanlarını artıracak. O nedenle gençler uzay araştırmalarını tercih edebilir."



            TRAJİKOMİK OLAY
            11 Ocak'ta Bangladeş'te arkadaşlarıyla saklambaç oynadığı sırada bir yük konteynerinin içine saklanan ve uyuyakalan Fahim (17), 5 gün sonra Malezya'da gemi mürettebatı tarafından fark edildi. Hastanede tedavi gören ve şu anda durumunun stabil olan Fahim, dün ailesine kavuştu. Yetkililer çocuğun insan kaçakçılığı örgütünün kurbanı olduğundan şüphe ediyor.



            122 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 122 milyon 546 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 320 bin 268'er, 4 bilenler 3 bin 835'er, 3 bilenler 251'er, 2 bilenler ise 22'şer lira alacak.



            BİR KİŞİYE 630 BİN LİRA
            10 bilen bir kişi, 630 bin 837 lira kazandı. 9 bilenler 9 bin 826'şar, 8 bilenler 470'er, 7 bilenler 90'ar, 6 bilenler 16'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.



                DÖRT DÖRTLÜK OLMUŞ
                11 ili yıkan depremin ardından bölgede sarsıntılar devam etti. Geçtiğimiz hafta Hatay'da dün de Malatya'da deprem meydana geldi. Hatay'da inşa edilen Yeni Dörtyol Devlet Hastanesi ise 4 depremde de hizmet vermeye devam etti. 3 blokta 341 izolatör bulunan hastane, asrın felaketinde yaraları sardı, en kritik ameliyatları gerçekleştirdi. BURCU ŞEN



                ASIRLIK ÖRNEK
                Hatay, tarih boyunca şiddetli depremler yaşadı. 526 yılında yaşanan sallantı da en büyük depremler arasında yer aldı. İşte o afette ailesini kaybeden Simon, 480 rakımlı dağın tepesine yapılan manastırda yaşamaya başladı. İşte yıllara meydan okuyan ve Aziz Simon Manastırı denilen o tarihi mabed, asrın afetinde de ayakta kaldı.

                MERHEMETSİZ
                Muğla'da 3 kardeş, 9 bin adet sahte krem yaptı. Ünlü markaların etiketini bastı. Satmak üzereyken gözaltına alındı.

                KIZ ARKANDAŞ
                Edirne'de ortaokulda okuyan G.F. adlı kız öğrenci, sınıf arkadaşları ile tartıştı. 5'ini birden bıçakla yaraladı. Yakalandı. Soruşturma açıldı.

                'KUŞ'TURMACA
                Hayvanların depremi dakikalar önce hissettiği iddiası gündemi salladı. Depremden sonra kuş satışları patladı. Kedi ve köpeklere de ilgi arttı...

                AĞ'ACI' EV
                Sakarya'da, Doğukan Kaya ile Aleyna Songül Kara, hafta sonu bungalovda kaldı. Aniden yangın çıktı. Alevler kısa sürede ağaç evi sardı. Ne yazık ki iki genç kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.

                KURTULMAMIZ MUCİZE
                Gaziantepli Hayri Aslan, depremde evini kaybetti. Antalya'ya gitti. Küçük kıyamet denilen o geceyle ilgili şunları söyledi: 4 dairemiz vardı ama onların içine giremedik. Bu işte mal varlığı sökmüyor. ATM'lerden paramızı çekemedik. Ağlaya ağlaya gözümden oldum. Bir gözüm görmüyor. Kimse zenginliğine güvenmesin. Kurtulmamız bile bir mucize.

                HEPİMİZİN UMUDU
                Kahramanmaraş'ta B.K, enkaz altından kendi imkanlarıyla çıktı. Ekiplere "2 aylık bebeğim U. evde, onu bulun" diye yalvardı. Yavrusu da saatler sonra kurtarıldı. Ayrı hastanede tedavi gören U.'nun 22 gün sonra bağrına bastı. "Allah'a şükrediyorum, 3 çocuğumu bana bağışladı. İki çocuğum da burnu kanamadan çıktı. Evlatlarımın kurtulduğunu duyunca canımın yanmasını unuttum. Eşimin yokluğunu onlarla dolduracağım" diye ağladı

                AVRUPA SURİYE'Yİ HATIRLADI
                Deprem nedeniyle, Suriye'ye yönelik yaptırımları gevşetme kararı alan Avrupa Birliği'nin, depremzedelere yardım taşıyan ilk uçağı Şam'a ulaştı. AB, "Yardımlar sürecek" dedi.

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                Yapılandırmaya deprem değişikliği
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