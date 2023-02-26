Senegal’den Türkiye'ye geldi! Mustafa Ndiaye vefasıyla milyonlara ders verdi

Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, 'asrın felaketi' olarak anıldı. 12 ilde hissedilen sarsıntı, binlerce evi yıktı. Can kaybı ise 44 bin 128'i aştı. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren dünyanın dört bir yanından bölgeye yardım yağdı. Onlarca ülkeden arama kurtarma ekibi ve gönüllü yola çıktı. İşte onlar arasında Senegalli Mustafa Ndiaye de vardı. 29 yaşındaki Mustafa, 12 yıl önce İstanbul'a geldi üniversite eğitimi aldı. 'Ekmeğini yedim, suyunu içtim' dediği Türkiye'yi kalbinden atamadı.