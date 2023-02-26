Senegal’den Türkiye'ye geldi! Mustafa Ndiaye vefasıyla milyonlara ders verdi

Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, 'asrın felaketi' olarak anıldı. 12 ilde hissedilen sarsıntı, binlerce evi yıktı. Can kaybı ise 44 bin 128'i aştı. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren dünyanın dört bir yanından bölgeye yardım yağdı. Onlarca ülkeden arama kurtarma ekibi ve gönüllü yola çıktı. İşte onlar arasında Senegalli Mustafa Ndiaye de vardı. 29 yaşındaki Mustafa, 12 yıl önce İstanbul'a geldi üniversite eğitimi aldı. 'Ekmeğini yedim, suyunu içtim' dediği Türkiye'yi kalbinden atamadı.
Deprem olur olmaz soluğu Malatya'da aldı. AFAD gönüllüsü olarak arama kurtarma ekiplerine katıldı. Bir yandan da Malta'dan gelen yabancı arama kurtarma ekibine destek sağladı. 4 dil bilen Ndiaye, daha sonra Hatay'a geçerek Senegalli ekibe rehberlik hizmeti verdi, akşamları da çadır kentleri dolaştı. 15 gün boyunca enkazlarda görev alan ve yaraları saran Ndiaye, bölge halkı tarafından 'Bizim Mustafa' olarak anıldı. Sözleri ise herkesi duygulandırdı:
Bu ülkeye, insanına borcum çok. 10 yıl boyunca ekmeğini yedim. 4 yıl önce Türkiye'yi bisikletle beş parasız gezdim. Depremzede şehirlerin her birinde aileler edindim. Sıcacık döşeklerini ayırdılar, öz evlatları gibi baktılar. İşte bu yüzden duramıyor insan. Ben sadece bir Türkiye sevdalısıyım ve yardım etmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sarılması gereken onca yara varken kendi sıcak yuvama dönmek çok üzdü. Yüreğimizi kocaman yüreklilere emanet ettik.