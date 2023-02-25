Kendi hayatını hiçe saydı, 4 yaşındaki torununun yaşamasını sağladı

ASRIN felaketi, canı canandan etti! İbretlik hikayelerden biri de Antakya'dan geldi! O korkunç gece, Nesrin Pak, kızı, damadı ve 2 torunuyla birlikte yemek yedi. Sohbet etti. Eğlendi. Hiçbiri, son dakikalarını yaşadığını bilemedi!
SAATLER ilerledi. Aile eve gitmek istedi. Anneanne, "Asel kalsın" dedi. Anne kabul etti. Nine-torun uykuya geçti! Ve o sarsıntı geldi! Pak, kendini Asel'e siper etti! Kolonun altında can verdi. Küçük kız ise 9 saat sonra seslendi: Yaşıyorum!
Gökhan ve Burcu Malatya, kızları Elisa ile Asel'i alıp Mersin'e taşındı. Ama yavrularına anneannesinin öldüğünü anlatamadı!
EV SON HABER
ADIYAMAN'IN Ozan köyünde, 2 katlı bir ev temelden 30 santim yükseldi. 2 METRE ileriye gitti! Ev sahibi Emin Atmaca, "Altımızdan 2 fay geçiyormuş! Biz de şaşırdık" dedi.
SAATLER ilerledi. Aile eve gitmek istedi. Anneanne, "Asel kalsın" dedi. Anne kabul etti. Nine-torun uykuya geçti! Ve o sarsıntı geldi! Pak, kendini Asel'e siper etti! Kolonun altında can verdi. Küçük kız ise 9 saat sonra seslendi: Yaşıyorum!
Gökhan ve Burcu Malatya, kızları Elisa ile Asel'i alıp Mersin'e taşındı. Ama yavrularına anneannesinin öldüğünü anlatamadı!
EV SON HABER
ADIYAMAN'IN Ozan köyünde, 2 katlı bir ev temelden 30 santim yükseldi. 2 METRE ileriye gitti! Ev sahibi Emin Atmaca, "Altımızdan 2 fay geçiyormuş! Biz de şaşırdık" dedi.