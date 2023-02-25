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    Çin ekibine tercümanlık için deprem bölgesine giden mimarı işten çıkardılar

    Mimar Abdülhamit Karabulut, Çin ekibine tercümanlık için İstanbul’dan deprem bölgesine gitti. Daha uçağa binmeden işinden olduğunu öğrendi

    Abbas Çakar
    İnsafsızlar
    Asrın felaketinin ardından deprem bölgesine yurt içinden ve yurt dışından pek çok arama kurtarma ekipleri geldi. Bu ekipler ile Türk yetkililer arasında iletişimi sağlayan, çok sayıda tercüman da bölgeye gönüllü gitti. O tercümanlardan biri de Mimar Abdulhamit Karabulut oldu. Ancak Karabulut yaptığı hareket ile ödüllendirilmesi gerekirken, iddialarına göre daha bölgeye gitmeden, hatta İstanbul'dan uçağa daha binmemişken işinden oldu.

    DAHA YOLDA KOVULDU
    Çin'de eğitim alan ve mimarlık bölümünü bitirdikten sonra Türkiye'ye dönerek özel bir şirkette işe başlayan Karabulut, 8 Şubat günü Çin'den arama kurtarma ekibinin geldiğini ve tercüme için yardımcı olabilecek kişilerden acil destek beklendiğini öğrendiğini belirterek, "Şirket sahibine aynı sabah ses kaydı atarak atarak durumun ne olduğunu ve aciliyetini detaylı bir şekilde anlattım. İnsan kaynaklarını da arayıp durumu bildirdim. Fakat şirket sahibine ulaşamadıklarını söylediler. Gelen telefon ile iş akdimin uçağa binmeden sonlandırıldığını öğrendim" dedi. İşten atılmasının sıkıntı olmayacağını vurgulayan Karabulut, şöyle konuştu: "Bir şirketin yardıma giden bir çalışanını hemen kovması beni insanlık adına utandırdı. Böyle bir felakette yardım isteniyorsa ve yapabileceğim bir iş var ise, elimden geleni yaparım. Herkesi kendi vicdanı ile baş başa bırakıyorum."

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