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    • Yaşam
    • 22.02.2023 22:22
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    • 22.02.2023 22:25
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    Felaket saniye saniye kameralarda! Malatya'daki 7.6'lık depremde binaların çökmesi drone ile kaydedildi

    11 ili etkileyen Kahramamaraş merkezli depremlerle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve Malatya'da da şiddetli hissedilen depremde binaların çökmesi, havada görüntü alan dron ile kaydedildi.

    İHA
    takvim.com.tr
    Felaket havadan görüntülendi

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli saat 04.17'de, 7.7 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, aynı gün saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve Malatya'da da şiddetli hissedilen depremde binaların çökmesi, havada görüntü alan dron ile kaydedildi.

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    6 Şubat, sabah 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki 2'nci deprem, Malatya'da da yıkıma neden oldu.



    Yaşanan ilk depremin kentte uğrattığı zararı havadan görüntülemek için havalanan dron, ikinci depremi görüntüledi.
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        Haberler Yaşam Felaket saniye saniye kameralarda! Malatya'daki 7.6'lık depremde binaların çökmesi drone ile kaydedildi
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