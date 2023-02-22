Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli saat 04.17'de, 7.7 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, aynı gün saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve Malatya'da da şiddetli hissedilen depremde binaların çökmesi, havada görüntü alan dron ile kaydedildi.

FACİA HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ I VİDEO