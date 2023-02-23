Kurtarma ekiplerinin sözleri yürekleri dağladı: Tüm ailesi ölmüştü...

Deprem, Adıyaman'ı da yıktı! Bali çifti, depremi hissedince hemen kızları Eylül İklim'i kucakladı. Anne Eylül'e, baba ise hem eşine hem de evladına siper olmaya çalıştı. Ancak 5 katlı apartman saniyeler içinde yıkıldı! Ekipler, günlerce betonların arasında bir hayat belirtisi aradı. 30'uncu saatte 10 yaşındaki Eylül'e ulaştı. Talihsiz yavru, hayatını kaybeden anne ve babasının koynundan alındı. Eylül'ü kurtaran ekipte yer alan Gümüşhane Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, yaşadığı anları şöyle anlattı: Ses dinlediğimizde Eylül'ü duyduk. Eylül, 'Buradayım' diye bağırıyordu. Çalışmalarımıza başladık. Eylül'ün yüzüne zarar vermeyecek bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Enkazın ilk parçasını açtık, çocuğumuzun yüzünü gördük. Onun o gözlerinin parıltısını gördüğümüz zaman ekip olarak duygusal bir an yaşadık. Eylül'ün üzerindekini yastık veya halı sandık meğer annesiymiş. Annesi depremde Eylül'ün üstüne kapanıp, kurtarmak için çabalamış, baba da onlara siper olmuş. Anne ve babasının vefat ettiğini anlamaması için zarar görmemesi gerektiğini söyleyerek, Eylül'e yüzünü kapatacağımızı söyledik. İlk Eylül'ün annesini almak zorundaydık. Eylül'ün üzerinde olduğu için direkt onu aldık. Peşine babasını ona göstermeden Eylül'ü çıkardık.