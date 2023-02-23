3 yıl önce mühürlendi ama 2 ay önce kiraya verildi! Küçükçekmece'de "korku" apartmanı! "Mutfak tavanı üzerime düştü"

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ: FİRMA RAPORU EKSİK, MÜDAHALE EDEMİYORUZ

Küçükçekmece Belediyesi yetkilileri konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "2019 da Marmara denizi açıklarında 5.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremden sonra Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne gelen şikayet üzerine, bölge mühendisi binayı tedbiren mühürlemiştir. Daire sahipleri bir firmaya başvurarak kentsel dönüşüm raporu aldı. Ancak firmanın sunduğu raporda eksikler tespit edildi. Bunun üzerine geri bildirim yapıldı. İlgili firma yaptığımız geri bildirimlere hiç bir şekilde geri dönüş yapmadığı için, kentsel dönüşüm dosyası onaylanmadı. Bu yüzden şuan askıda bekliyor. Belediyemiz bu durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yazılı olarak bildirdi. Bakanlık ilgili firmaya uyarı cezası verdi ancak, hala bir geri dönüş yapılmadı. Dosya sistemde duruyor, eksiklikler tamamlanmadığı için, maalesef müdahale edemiyoruz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN