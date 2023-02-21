Başkan Erdoğan talimatı verdi! Siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 ilde yıkım yaşandı.

Başkan Erdoğan depremin ilk haftası bölgeyi karış karış gezerken dün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Hatay ve Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

BAŞKAN ERDOĞAN SİYAM İKİZLERİ TALİMATI

Hatay ve Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya dönüşte Cumhurbaşkanlığı uçağına siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu'nun da alınması talimatını verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI UÇAĞIYLA ANKARAYA GETİRİLDİLER

İkizler, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı heyetini taşıyan uçakla Ankara'ya geldi.