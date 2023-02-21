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    • Yaşam
    • 21.02.2023 08:59
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    • 21.02.2023 09:09
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    Başkan Erdoğan talimatı verdi! Siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi

    Son dakika haberleri... 7.7 ve 7.6'lık depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Sema Tanrıkulu ve Ayşe Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi.

    Siyam ikizleri Ankara’ya getirildi

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 ilde yıkım yaşandı.

    Başkan Erdoğan depremin ilk haftası bölgeyi karış karış gezerken dün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Hatay ve Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN SİYAM İKİZLERİ TALİMATI
    Hatay ve Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya dönüşte Cumhurbaşkanlığı uçağına siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu'nun da alınması talimatını verdi.

    CUMHURBAŞKANLIĞI UÇAĞIYLA ANKARAYA GETİRİLDİLER
    İkizler, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı heyetini taşıyan uçakla Ankara'ya geldi.

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