Hatay'daki Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnızca 2 bina ayakta kalabildi (Deprem haberleri)

Şiddeti 7.7 ve 7.6'ydı... Ancak uzmanlar onu 'asrın felaketi' olarak yorumlaıdı. Türkiye, 6 Şubat'ta tarihinin en büyük afetiyle yıkıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem, 41 bin 20 vatandaşımızı hayattan kopardı. 108 bin 68 kişinin de yaralandığı açıklandı. 90 bini aşkın binayı yıkan, 13.5 milyon kişiyi etkileyen depremin vurduğu illerden biri de Hatay'dı. Tarihi şehirde adeta taş üstünde taş kalmadı!
Ekipler, yıkılan her enkazda mucize bir nefes aradı... Antakya'yaki Cumhuriyet Mahallesi, depremi en yıkıcı şiddette yaşadı. 599 bina ağır hasar aldı. İşte o mahallede yalnızca 2 bina ayakta kaldı. Hasar almayan binalardan biri Çelik Apartmanı'ydı. 11 yıl önce Selma Çelik tarafından özel mühendisler tarafından yaptırıldığı belirtilen apartman, 'deprem değil bina öldürür' sözünü kanıtladı. Mahallede 140 binada ağır hasar belirlenirken, bunlardan 74'ü için orta hasar kararı çıktı.
YALNIZCA KİREMİTLERİ DÖKÜLDÜ
DEPREM, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki onlarca binayı yıktı. Pek çoğunda da ağır hasar bıraktı. İşte o mahallede yalnızca bu iki ev ayakta kaldı.
İSVİÇRE'YE KAÇIYORDU
Adalet Bakanlığı, yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı. 432 şüpheliden 131'i tutuklandı. 28 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Öte yandan Adıyaman'da yaptırdığı binası çöken Yıldıray Varki, İsviçre'ye gitmek isterken yakalandı. Adıyaman'da yıkılan Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı da, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
PROVOKASYONA HİÇ GEÇİT YOK...
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı depremin ardından harekete geçti. Sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 775 hesabı tespit etti. 129 kişinin gözaltına alındığı, 24'ünün tutuklandığı belirtildi.
BULAŞICI HASTALIK SAPTANMADI
Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesinde şu ana kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgınına rastlanmadığını belirtti. "Valilik ya da Kaymakamlıkların 'musluk suyu içilebilir' duyurusuna kadar içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmeli, şebeke suyu temizlik vs. için kullanılmalıdır" dedi.
İŞTE DOĞRU ÖRNEK
DEPREMİN merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta binlerce bina yıkıldı. Ancak Onikişubat İlçesi'nde 4 katlı binada taş bile oynamadı! Hatta binadaki avize dükkanında bile hasar olmadı. Mustafa Baki Güçlü, binanın 2012'de inşa edildiğini açıkladı. "Binamızı yaparken ilime ve bilime uymaya çalıştık. İyi denetledik, iyi malzeme kullandık. Çok şükür binamız ayakta, yıkılmadı. Herhangi bir çatlak, kırık bile yok" ifadesini kullandı.