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    Hatay'daki Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnızca 2 bina ayakta kalabildi (Deprem haberleri)

    Asrın felaketi, yıktı geçti! 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, 90 bini aşkın konutu yerle bir etti! Hatay'da da benzer manzara hakimdi! Yüzlerce evin yıkıldığı Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnızca 2 bina ayakta kalabildi. İşte bu kare, 85 milyonu can evinden yıkarken o acı sözü akıllara getirdi: Deprem değil, bina öldürür! İşte habere ilişkin tüm detaylar ve 20 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz 'deprem' haberleri...

    Can evi!

    Şiddeti 7.7 ve 7.6'ydı... Ancak uzmanlar onu 'asrın felaketi' olarak yorumlaıdı. Türkiye, 6 Şubat'ta tarihinin en büyük afetiyle yıkıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem, 41 bin 20 vatandaşımızı hayattan kopardı. 108 bin 68 kişinin de yaralandığı açıklandı. 90 bini aşkın binayı yıkan, 13.5 milyon kişiyi etkileyen depremin vurduğu illerden biri de Hatay'dı. Tarihi şehirde adeta taş üstünde taş kalmadı!



    Ekipler, yıkılan her enkazda mucize bir nefes aradı... Antakya'yaki Cumhuriyet Mahallesi, depremi en yıkıcı şiddette yaşadı. 599 bina ağır hasar aldı. İşte o mahallede yalnızca 2 bina ayakta kaldı. Hasar almayan binalardan biri Çelik Apartmanı'ydı. 11 yıl önce Selma Çelik tarafından özel mühendisler tarafından yaptırıldığı belirtilen apartman, 'deprem değil bina öldürür' sözünü kanıtladı. Mahallede 140 binada ağır hasar belirlenirken, bunlardan 74'ü için orta hasar kararı çıktı.

    YALNIZCA KİREMİTLERİ DÖKÜLDÜ
    DEPREM,     Cumhuriyet Mahallesi'ndeki onlarca binayı yıktı. Pek çoğunda da ağır hasar bıraktı. İşte o mahallede yalnızca bu iki ev ayakta kaldı.



    İSVİÇRE'YE KAÇIYORDU
    Adalet Bakanlığı, yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı. 432 şüpheliden 131'i tutuklandı. 28 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Öte yandan Adıyaman'da yaptırdığı binası çöken Yıldıray Varki, İsviçre'ye gitmek isterken yakalandı. Adıyaman'da yıkılan Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı da, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

    PROVOKASYONA HİÇ GEÇİT YOK...
    Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı depremin ardından harekete geçti. Sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 775 hesabı tespit etti. 129 kişinin gözaltına alındığı, 24'ünün tutuklandığı belirtildi.

    BULAŞICI HASTALIK SAPTANMADI
    Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesinde şu ana kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgınına rastlanmadığını belirtti. "Valilik ya da Kaymakamlıkların 'musluk suyu içilebilir' duyurusuna kadar içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmeli, şebeke suyu temizlik vs. için kullanılmalıdır" dedi.



    İŞTE DOĞRU ÖRNEK
    DEPREMİN merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta binlerce bina yıkıldı. Ancak Onikişubat İlçesi'nde 4 katlı binada taş bile oynamadı! Hatta binadaki avize dükkanında bile hasar olmadı. Mustafa Baki Güçlü, binanın 2012'de inşa edildiğini açıkladı. "Binamızı yaparken ilime ve bilime uymaya çalıştık. İyi denetledik, iyi malzeme kullandık. Çok şükür binamız ayakta, yıkılmadı. Herhangi bir çatlak, kırık bile yok" ifadesini kullandı.



        TARİHİ DERS
        Kahramanmaraş merkezli depremden, Gaziantep de etkilendi. Ancak İslahiye İlçesi'ndeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ndeki 3 bin 300 yıllık heykeller hasar görmedi. Görevli Ali Çiçek, heykellerin 1 ile 10 ton arasında değiştiğini söyledi.



        HEPSİ POLİS KORUMASINDA
        Arama kurtarma ekipleri, enkazda değerli eşyalara da ulaştı. Tek bir kuruşuna dokunmadı. Çelik kasa, para dolu çanta ve ziynet eşyaları her bölgedeki İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne alındı. Kasa ya da kıymetli eşyasının kendisine ait olduğunu ispat eden kişilere, tutanakla emanetlerin teslim edileceği vurgulandı.



        EN AĞIR YÜK
        Asrın felaketinin üzerinden tam 14 gün geçti. Arama kurtarma faaliyetlerinin bittiği binalarda enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleşti. Hafriyat yüklü kamyonlar, peş peşe dizildi. Kahramanmaraş'ta görevli hafriyat kamyonu şoförü Mustafa İsmik, günde 6-7 sefer gerçekleştirdiklerini söyledi. Diyarbakır'da da molozlar belediye ait hafriyat alanına getirildi. Her birinin önüne ait olduğu binaların isminin yazdığı tabelalar yerleştirildi.



        DOLANDIRICI İNSAFA GELDİ
        ELAZIĞ'DA bir depremzede, araç kiralamak için bir firma ile telefonda mesajlaşmaya başladı. Konuştuğu kişinin depremzede olduğunu anlayan dolandırıcı mesajda, "Hocam biz dolandırıcıyız. Ben depremzede dolandıramam. Dikkatli olun" yazdı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, binlerce etkileşim aldı.
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        Haberler Yaşam Hatay'daki Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnızca 2 bina ayakta kalabildi (Deprem haberleri)
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