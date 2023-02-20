Hatay'daki Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnızca 2 bina ayakta kalabildi (Deprem haberleri)

Şiddeti 7.7 ve 7.6'ydı... Ancak uzmanlar onu 'asrın felaketi' olarak yorumlaıdı. Türkiye, 6 Şubat'ta tarihinin en büyük afetiyle yıkıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem, 41 bin 20 vatandaşımızı hayattan kopardı. 108 bin 68 kişinin de yaralandığı açıklandı. 90 bini aşkın binayı yıkan, 13.5 milyon kişiyi etkileyen depremin vurduğu illerden biri de Hatay'dı. Tarihi şehirde adeta taş üstünde taş kalmadı!







Ekipler, yıkılan her enkazda mucize bir nefes aradı... Antakya'yaki Cumhuriyet Mahallesi, depremi en yıkıcı şiddette yaşadı. 599 bina ağır hasar aldı. İşte o mahallede yalnızca 2 bina ayakta kaldı. Hasar almayan binalardan biri Çelik Apartmanı'ydı. 11 yıl önce Selma Çelik tarafından özel mühendisler tarafından yaptırıldığı belirtilen apartman, 'deprem değil bina öldürür' sözünü kanıtladı. Mahallede 140 binada ağır hasar belirlenirken, bunlardan 74'ü için orta hasar kararı çıktı.



YALNIZCA KİREMİTLERİ DÖKÜLDÜ

DEPREM, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki onlarca binayı yıktı. Pek çoğunda da ağır hasar bıraktı. İşte o mahallede yalnızca bu iki ev ayakta kaldı.