Bakanlık harekete geçti! Hatay'daki Rende Sitesi'nde kolonların kesildiği iddiasına takipsizlik veren savcıya inceleme

2016'DA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞ

Edinilen bilgiye göre Bakan Bozdağ, Rende Sitesi'nde kolonların kesildiğine yönelik iddialarla ilgili 2016'da takipsizlik kararı veren Cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

NELER OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli depremleler 11 ilde yıkıma sebep olurken Hatay Antakya'da bulunan ve dört bloktan oluşan Farklı Yaşam Rende sitesinin de A ve B blokları da bu depremlerde yerle bir oldu.