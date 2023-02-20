Bakanlık harekete geçti! Hatay'daki Rende Sitesi'nde kolonların kesildiği iddiasına takipsizlik veren savcıya inceleme

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası yıkılan binalarda ihmali bulunanlara yönelik soruşturmalar devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.
BAKAN BOZDAĞ İNCELEME KARARI VERDİ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında inceleme başlatıldı.
2016'DA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞ
Edinilen bilgiye göre Bakan Bozdağ, Rende Sitesi'nde kolonların kesildiğine yönelik iddialarla ilgili 2016'da takipsizlik kararı veren Cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.
Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.
NELER OLMUŞTU?
Kahramanmaraş merkezli depremleler 11 ilde yıkıma sebep olurken Hatay Antakya'da bulunan ve dört bloktan oluşan Farklı Yaşam Rende sitesinin de A ve B blokları da bu depremlerde yerle bir oldu.