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    • Yaşam
    • 20.02.2023 16:25
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    • 20.02.2023 16:38
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    Bakanlık harekete geçti! Hatay'daki Rende Sitesi'nde kolonların kesildiği iddiasına takipsizlik veren savcıya inceleme

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yıkılan yapıların müteahhitlerine yönelik operasyonlar devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Rende Sitesi'nde kolonların kesildiğine yönelik iddialarla ilgili 2016'da takipsizlik kararı veren Cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

    AA
    Rende Sitesi için flaş gelişme!

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası yıkılan binalarda ihmali bulunanlara yönelik soruşturmalar devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.

    BAKAN BOZDAĞ İNCELEME KARARI VERDİ
    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında inceleme başlatıldı.

    2016'DA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞ
    Edinilen bilgiye göre Bakan Bozdağ, Rende Sitesi'nde kolonların kesildiğine yönelik iddialarla ilgili 2016'da takipsizlik kararı veren Cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

    Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

    NELER OLMUŞTU?
    Kahramanmaraş merkezli depremleler 11 ilde yıkıma sebep olurken Hatay Antakya'da bulunan ve dört bloktan oluşan Farklı Yaşam Rende sitesinin de A ve B blokları da bu depremlerde yerle bir oldu.

        Yıkılan binalarda 100 den fazla vatandaşımız hayatını kaybederken flaş bir iddia gündeme gelmişti.

        KOLONLAR KESİLDİ DİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
        Sitenin toprak sahipleri Arif Sami Rende ve Müteahhit Fevzi Yılmaz arasındaki anlaşmazlık sonucu A ve B bloklar Rende'de, C ve D bloklar ise Yılmaz'da kalacak biçimde paylaşım yapıldığı Yılmaz tarafı avukatları aracılığıyla 2016 yılında, Rende tarafında kalan B bloğun zemin katındaki kolonların kreş yapımı için kesildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.

        Savcılık suç duyurusunun bulunduğu dönemde takipsizlik kararı verirken depremde kolonun kesildiği iddia edilen A ve B blokları yıkıldı, C ve D blokları ayakta kaldı.

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        Haberler Yaşam Bakanlık harekete geçti! Hatay'daki Rende Sitesi'nde kolonların kesildiği iddiasına takipsizlik veren savcıya inceleme
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