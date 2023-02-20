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    Asrın deprem felaketini hayvanlar önceden hissetti

    Bilim insanları, Kahramanmaraş merkezli depremleri, hayvanların önceden hissettiğini açıkladı: Yaşadığı felaketin korkusunu üzerinden atamadığı gözlerinden okunan bir kedi ve köpeğin birbirlerine sokulduğu o an kalplerimizi sızlattı. Köpek, kedi, kuş ve inek gibi hassas canlılar, küçük ön şokları bile algılayabilecek donanıma sahipler.

    Felaketi önce onlar yaşadı

    Türkiye, 6 Şubat'ta yüzyılın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, büyük yıkıma yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları ise depremlerden hemen önce hayvanların garip davrandığını anlattı.

    Buna göre kuşlar havada kalabalık halde uçarken köpekler ulumaya başladı. Hayvanların güçlü depremleri insanlardan önce algılayabildiği fikri eski çağlardan beri var olan bir teori ve bunu destekleyen bilimsel araştırmalar da vardı. Bilim insanları, sismolojik makinelerin insan vücudunun algılayamadığı sarsıntıları algılayabilmesi gibi, hayvanların da daha güçlü deprem dalgaları gelmeden saniyeler önce yeryüzünden geçen küçük ön şokları algılayabilecek donanıma sahip olduklarını açıkladı.

    Hatta hayvanların bu sarsıntıları öncü sarsıntılardan önce hissedebileceklerini aktardı.



    Yaşadığı felaketin korkusunu üzerinden atamadığı gözlerinden okunan bir kedi ve köpeğin birbirlerine sokulduğu o an kalplerimizi sızlattı.



    P DALGALARINI HİSSEDEBİLİYORLAR
    Bir depremden önceki saniyelerdeki anormal hayvan davranıları, iki tür sismik dalga arasındaki farkla açıklanıyor. Birincil dalgalar ya da P dalgaları bir depremden ilk yayılan ve mekez üssünden saniyede birkaç km hızla ilerleyen dalgalara deniliyor. Bunların hayvanlar için daha fark edilebilir olduğu gözlemleniyor.



    UNUTULMAZ KAHRAMAN: PROTEO
    Meksika'dan Türkiye'ye gelen 150 kişilik grupta yer alan arama kurtarma köpeği Proteo, 3 kişinin enkazdan sağ çıkmasını sağladı. Daha sonra ise rahatsızlandı. Kurtarılamadı. ADIYAMANLILAR İSE YAPTIKLARINI UNUTMADI. PROTEO'YU GÖMÜLDÜĞÜ OKULUN BAHÇESİNDE ANDI



    KAHRAMANMARAŞ merkezli, 11 ili etkileyen depremlerden sonra arama kurtarma faaliyetlerinde Meksika'dan Türkiye'ye gelen 150 kişilik ekipte eğitim köpeği Proteo da yer aldı. Enkazdan 3 kişinin sağ çıkarılmasında etkin rol oynadı. Daha sonra ise rahatsızlandı. Ancak kurtarılamadı. Meksika Arama Kurtarma Ekibi, Proteo'yu kamp yaptığı Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu bahçesine gömdü. Meksika ekibi ile beraber okulun bahçesinde AFAD çadırında kalan Adıyamanlılar, enkazdan dönen ve çocuklarıyla oynayan Proteo'u asla unutamayacaklarını anlattı. Meksika ekibi ile aynı okulun bahçesinde AFAD çadırında kalan İrfan Çakılkaya, "O da bizim emanetimizdir. Yeri geldiğinde emanetimize de sahip çıkacağız. Çocuklar köpekleri seviyorlardı. Yeri geldiğinde biz de Meksikalı kardeşlerimizin bu iyiliğini karşılıksız bırakmayacağız" dedi.


        BİRLİK 'DOG'URDU
        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler, 85 milyonu yıktı. Türkiye, "uluslararası yardım" çağrısı yaptı. Türkiye'ye gelen arama kurtarma timleri arasında özel eğitimli köpeklerle gelen ekipler de vardı. Deprem bölgelerinde yaşam belirtisi arayan özel eğitimli köpekler, arama kurtarma timlerinin vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan 388 özel eğitimli köpek, arama kurtarma çalışmalarında büyük rol oynadı. 15 Şubat itibarıyla Almanya 5, Fransa 9, İspanya 11, İngiltere 10, İtalya 2, Meksika 2, İsveç 4, Rusya 8, El Salvador 3, Güney Afrika 10, Panama 2, Polonya 8, Singapur 4, ABD 6, BAE 20, Bosna Hersek 1, Çekya 8, Moğolistan 2, Çin 6, Hindistan 2, Katar 4, Arjantin 4, Avustralya 4, Brezilya 4, Portekiz 9, Endonezya 2, İsviçre 9, Kolombiya 8, Kosova 3, Libya 4, Romanya 6, Güney Kore 4 ve Ukrayna 2 özel eğitimli köpekle arama kurtarma çalışmasına destek verdi. Ayrıca görev süreleri dolan 24 ülkeden eğitimli köpekleri yurtlarına döndü.

        Meksikalı Pablo Garcia, "İşin çoğunu eğitim köpekleri yapıyor, biz sadece onlara destek veriyoruz" dedi.
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