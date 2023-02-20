Asrın deprem felaketini hayvanlar önceden hissetti

Türkiye, 6 Şubat'ta yüzyılın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, büyük yıkıma yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları ise depremlerden hemen önce hayvanların garip davrandığını anlattı.



Buna göre kuşlar havada kalabalık halde uçarken köpekler ulumaya başladı. Hayvanların güçlü depremleri insanlardan önce algılayabildiği fikri eski çağlardan beri var olan bir teori ve bunu destekleyen bilimsel araştırmalar da vardı. Bilim insanları, sismolojik makinelerin insan vücudunun algılayamadığı sarsıntıları algılayabilmesi gibi, hayvanların da daha güçlü deprem dalgaları gelmeden saniyeler önce yeryüzünden geçen küçük ön şokları algılayabilecek donanıma sahip olduklarını açıkladı.



Hatta hayvanların bu sarsıntıları öncü sarsıntılardan önce hissedebileceklerini aktardı.