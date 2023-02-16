Kahramanmaraş depremiyle ilgili şok bir bilgi daha! 2 değil 3 deprem

5 FAY BİRDEN KIRILDI

Fayı hem yerden hem havadan incelediklerini belirten Prof. Akyüz, "Pazarcık'tan güneye doğru giden 15 km'lik üzerindeki yer değiştirmeler yaklaşık olarak 2,5 metre... Nurdağı'ndan Gölbaşı'na doğru bloklar arasında 5 metreye kadar kaymalar gördük. 5 fayın kırıldığı bir depremden bahsediyoruz. Bu çok rastlanan bir şey değil. Dünyada çok ender rastlanan bir şey. Türkiye'de de geçmişe baktığımızda böyle bir şey yok" diyerek afetin boyutunu kaydetti.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'dan şok bilgiler geldi: "Bu deprem Anadolu coğrafyasının son 2 bin yılda yaşadığı en büyük deprem.

Bu 2 depremin toplam etki süresi 2 dakikalık bir süreye yayılıyor. Derinliği ortalama 8.5 ile 10 kilometre... Sahadan gelen bilgilere göre, yer kabuğunda 7,3 metreye kadar yer değiştirmeler var. 400 kilometrenin üzerinde yüzey kırığı oluştu. Bu depremler birçok Avrupa ülkesinin yüz ölçümünden daha büyük" dedi.