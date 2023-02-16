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    Kahramanmaraş depremiyle ilgili şok bir bilgi daha! 2 değil 3 deprem

    Kahramanmaraş merkezli çifte depremle ilgili bir şok bilgi daha geldi. Uzmanlar, ilk depremin tek değil, aynı anda peş peşe iki deprem olarak 85 saniye sürdüğünü söyledi.

    Depremle ilgili şok bilgi!

    KAHRAMANMARAŞ'TA meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, binlerce binayı yerle bir etti. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öncülüğünde çeşitli üniversitelerden deprem bilimciler, fay hatlarını incelemek üzere bölgeye gitti. Jeologlar 4 gruba ayrılarak, depremle ilgili rapor hazırlamak üzere, çalışmalara girişti. İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Hüsnü Serdar Akyüz, "Türkiye'de geçmişe baktığımızda böyle bir şey yok. Sabah 04.15 civarında olan depremin iki kez şiddetli şekilde salladığını söylüyorlar. Büyük ihtimalle 1,5 dakika içerisinde iki deprem peş peşe oldu. Hatta belki o sabah 3 deprem oldu. Çünkü kırılan segmentlere baktığımızda hakikaten çok uzun bir fay hattının kırıldığını görüyoruz" dedi.

    5 FAY BİRDEN KIRILDI
    Fayı hem yerden hem havadan incelediklerini belirten Prof. Akyüz, "Pazarcık'tan güneye doğru giden 15 km'lik üzerindeki yer değiştirmeler yaklaşık olarak 2,5 metre... Nurdağı'ndan Gölbaşı'na doğru bloklar arasında 5 metreye kadar kaymalar gördük. 5 fayın kırıldığı bir depremden bahsediyoruz. Bu çok rastlanan bir şey değil. Dünyada çok ender rastlanan bir şey. Türkiye'de de geçmişe baktığımızda böyle bir şey yok" diyerek afetin boyutunu kaydetti.

    AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'dan şok bilgiler geldi: "Bu deprem Anadolu coğrafyasının son 2 bin yılda yaşadığı en büyük deprem.

    Bu 2 depremin toplam etki süresi 2 dakikalık bir süreye yayılıyor. Derinliği ortalama 8.5 ile 10 kilometre... Sahadan gelen bilgilere göre, yer kabuğunda 7,3 metreye kadar yer değiştirmeler var. 400 kilometrenin üzerinde yüzey kırığı oluştu. Bu depremler birçok Avrupa ülkesinin yüz ölçümünden daha büyük" dedi.

    İNANILMAZ
    Çifte deprem Japonya Kagawa Üniversitesi'nde görevli Yer Bilimci Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda'yı da şoke etti.

    Kaneda, "Daha önce hiç böylesini ben de görmemiştim. 1854'te Nankai'de bir deprem oluştu deniz tabanında. 30-32 saat sonra ikinci bir deprem de meydana geldi ve çok büyük bir tsunami yarattı. Benim bildiğim ardışık 2 deprem bunlar" dedi.

        50 TONLUK KAYA İKİYE AYRILDI
        Eski Kahta Köyü'ne depremle birlikte dev kayalar yağdı. Köylüler, çadırlarda yaşamaya başladı


        ÖNCE 7.7 SONRA KAYA
        ADIYAMAN'NIN         dağlar arasında bulunan ve 350 nüfusu bulunan Eski Kahta Köyü, depremin yanı sıra kaya kabusu da yaşadı. Köydeki evlerin üzerine kaya parçaları düştü. 15 haneli köy halkının hepsi ya çadırda ya da başka mahalledeki akrabalarında yaşamaya başladı. 50 yıldır aynı köyde yaşayan Erol Bulgur, "Bir deprem daha olsa bu kayalar komple üzerimize gelecek. Hepimiz taşındık, canımızı kurtardık. Köyün içinde şu anda insan kalmadı, öbür mahalleye taşındık. Kimisi çadıra girdi, kimisi komşunun, akrabanın evine taşındı" diye konuştu.
        AFET BÖLGESİ 11 İLE ÇIKACAK
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Depremden etkilenen Elazığ'ın da afet bölgesi ilan edileceğini söyledi. Ayrıca depremzedelere ödenecek 10'ar bin liralık yardımların hesaplara yatırılmaya başlandığını kaydetti. Çelik, "Paralar direkt hesaba, hesabı olmayanlara da nüfus cüzdanı üzerinden açılarak aktarılıyor" dedi.
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        Haberler Yaşam Kahramanmaraş depremiyle ilgili şok bir bilgi daha! 2 değil 3 deprem
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