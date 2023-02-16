Kahramanmaraş depremiyle ilgili şok bir bilgi daha! 2 değil 3 deprem

KAHRAMANMARAŞ'TA meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, binlerce binayı yerle bir etti. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öncülüğünde çeşitli üniversitelerden deprem bilimciler, fay hatlarını incelemek üzere bölgeye gitti. Jeologlar 4 gruba ayrılarak, depremle ilgili rapor hazırlamak üzere, çalışmalara girişti. İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Hüsnü Serdar Akyüz, "Türkiye'de geçmişe baktığımızda böyle bir şey yok. Sabah 04.15 civarında olan depremin iki kez şiddetli şekilde salladığını söylüyorlar. Büyük ihtimalle 1,5 dakika içerisinde iki deprem peş peşe oldu. Hatta belki o sabah 3 deprem oldu. Çünkü kırılan segmentlere baktığımızda hakikaten çok uzun bir fay hattının kırıldığını görüyoruz" dedi.
5 FAY BİRDEN KIRILDI
Fayı hem yerden hem havadan incelediklerini belirten Prof. Akyüz, "Pazarcık'tan güneye doğru giden 15 km'lik üzerindeki yer değiştirmeler yaklaşık olarak 2,5 metre... Nurdağı'ndan Gölbaşı'na doğru bloklar arasında 5 metreye kadar kaymalar gördük. 5 fayın kırıldığı bir depremden bahsediyoruz. Bu çok rastlanan bir şey değil. Dünyada çok ender rastlanan bir şey. Türkiye'de de geçmişe baktığımızda böyle bir şey yok" diyerek afetin boyutunu kaydetti.
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'dan şok bilgiler geldi: "Bu deprem Anadolu coğrafyasının son 2 bin yılda yaşadığı en büyük deprem.
Bu 2 depremin toplam etki süresi 2 dakikalık bir süreye yayılıyor. Derinliği ortalama 8.5 ile 10 kilometre... Sahadan gelen bilgilere göre, yer kabuğunda 7,3 metreye kadar yer değiştirmeler var. 400 kilometrenin üzerinde yüzey kırığı oluştu. Bu depremler birçok Avrupa ülkesinin yüz ölçümünden daha büyük" dedi.
İNANILMAZ
Çifte deprem Japonya Kagawa Üniversitesi'nde görevli Yer Bilimci Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda'yı da şoke etti.
Kaneda, "Daha önce hiç böylesini ben de görmemiştim. 1854'te Nankai'de bir deprem oluştu deniz tabanında. 30-32 saat sonra ikinci bir deprem de meydana geldi ve çok büyük bir tsunami yarattı. Benim bildiğim ardışık 2 deprem bunlar" dedi.