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    5 bloğundan 2'si depremde yıkılmıştı... Müteahhit ‘Burası çok kıymetlenecek’ diyerek pazarlamış

    2 bloğu yıkılan sitenin yöneticisi Ertuğrul Şahbaz, müteahhitin kendilerine ‘Burası çok kıymetlenecek’ dediğini söyledi.

    ‘Sağlam’ dediler, yıkıldı
    Hatay'da, 5 bloğundan 2'si depremde yıkılan Güçlü Bahçe Sitesi'nin yöneticisi Ertuğrul Şahbaz, "Müteahhit, bize evi satarken, dairelerin depreme dayanıklı olduğunu söyledi. Hatta 'Deprem olursa evlerden dışarı çıkmayın' dedi. Biz de buna güvenerek binadan çıkmadık. Sarsıntı devam ederken 2 bloğumuz yıkıldı. Yıkılan merdivenlerden bir şekilde çocuklarımızı, ailelerimizi ve komşularımızı aşağı indirdik" dedi. Kendilerine sitenin çok sağlam olduğunun söylendiğini aktaran Şahbaz, "Temelde 2.5 metre beton olduğunu söylemişlerdi. Altın makas' ile açılış yapıldı" dedi.

    DİĞER EVİ DE AĞIR HASARLI
    ADANA'da yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı'nın hemen karşısında aynı müteahhidin yaptığı diğer bina da ağır hasar aldı ve yıkılacak.

    ÇİMENTO ORANI DÜŞÜK ÇIKTI
    DEPREMDE çöken Diyarbakır'daki Yoldaş Apartmanı'ndan alınan numunelerde çimento miktarının çok düşük olduğu ifade edildi.

    4 YILDIZLI OTEL ENKAZ OLDU
    30 rehberin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki İsias Otel'in yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında otel sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.




    50 BİN BİNA YIKILACAK
    ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmaları kapsamında 387 bin 346 binanın incelendiğini, acil yıkılması gereken 50 bin 576, az hasarlı veya hasarsız 279 bin 655 bina tespit edildiğini söyledi. Kurum, "Acil yıkılması gerekenleri hızla yıkıp güvenli konutlar inşa edeceğiz" dedi.

    İNCELEME YAPILDI
    Açıklamaya göre; 387 bin 346 binada yer alan 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde inceleme yapıldı. 50 bin 576 binada yer alan 224 bin 923 bağımsız birimin, acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 11 bin 114 binada bulunan 71 bin 174 bağımsız birimin orta hasarlı, 99 bin 300 binadaki 640 bin 131 bağımsız birimin az hasarlı, 180 bin 355 binada yer alan 762 bin 627 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.


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    Haberler Yaşam 5 bloğundan 2'si depremde yıkılmıştı... Müteahhit ‘Burası çok kıymetlenecek’ diyerek pazarlamış
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