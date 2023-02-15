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    Türkiye kenetlendi! Kimi umre parasını kimi de emekli maaşını afetzedelere gönderdi

    85 milyonun kalbi, depremzede kardeşleri için attı. Balıkesir Sındırgılı Mehmet Çakırhan da umre parasını bağışladı. İşte bu hareketi, tüm Türkiye’yi duygulandırdı. Yüzlerce kişi ‘Seni biz umreye gönderilim’ dese de ikna olmadı. Sözleriyle herkesi ağlattı: Kendim birktirir giderim...

    Ellerinden öperiz

    Türkiye, bu kara günü aklına, kalbine, ruhuna kazıdı! Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla yaşanan iki deprem, 10 ili yıktı! 13.5 milyon kişiyi etkileyen asrın felaketinde can kayıpları 31 bini aştı. Türkiye ise 'yaraları birlikte sararız' diyerek kolları sıvadı. Afetzedelere tarih boyunca görülmemiş bir yardım kampanyası başlattı. Ancak biri vardı ki tüm Türkiye'yi ağlattı. Balıkesir Sındırgı'da 74 yaşındaki Mehmet Çakırhan, yaşanan felaketi görünce evinde duramadı.



    TÜM PARASINI BAĞIŞLADI
    Umre için biriktirdiği tüm parasını deprem bölgesine gönderilmek üzere Kızılay'a bağışladı. "Yüreğim beni buraya getirdi" ifadesini kullandı. İşte bu davranışıyla 85 milyonu duygulandırdı. Başta sanatçı Sinan Akçıl olmak üzere yüzlerce kişi, Mehmet amcayı aradı. "Biz seni umreye gönderilim" teklifi yaptı. Ancak Mehmet Çakırhan, hiçbirini kabul etmeyerek bir kez daha ne kadar yüce gönüllü olduğunu kanıtladı. "Ben umre yapmış kadar oldum. Tekrardan kendi paramı biriktirir giderim. Hepiniz sağ olsun" demesi Türkiye'yi ağlattı.



    DEVLET ANA
    Tüm Türkiye, 7'den 77'ye depremzedeler için yardıma katıldı. Onlardan birisi de Kars Digor'da yaşayan 82 Şerefnaz Aydın'dı. İlçeye bağlı Başköy köyünde yaşayan Şerefnaz Nine, bankadan çektiği yaşlılık aylığını afet bölgesine gönderme kararı aldı. "Maaşımı sadece kaymakam beye teslim edeceğim" diyen Aydın, Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş tarafından ağırlandı.



        KENDİSİ KÜÇÜK YÜREĞİ BÜYÜK
        Erzurum'da yaşayan 3. sınıf öğrencisi Ahmet Yasin Deligöz, bisiklet almak için biriktirdiği bin 165 TL'yi deprem bölgesine gönderdi.



        İÇİMİZİ ISITTI...
        Kahramanmaraş Abdurrahman Altıntop, korkunç depremi atlattı. Kendisiyle aynı afeti yaşayan kardeşleri için kolları sıvadı. Bir tona yakın sütü, kazanlarda kaynatarak elleriyle hem hemşerilerine hem de ekiplere ulaştırdı. "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Böyle bir sıkıntı bir daha yaşatmasın" ifadesini kullandı.



        İYİLİĞE SÜRDÜ
        Konyalı bir gurbetçi de kolları sıvadı. Dolmuşunu işleten şoförü Bahattin Kaya ile ortak karar aldı. Ramazan Bayramı'na kadar toplanan geliri, afet bölgesine göndereceğini açıkladı. Şoför Kaya, "Patronum Fransa'da... Depremden sonra böyle bir çalışma istedi" ifadesini kullandı.



            YÜREĞİ ZENGİN
            Depremin vurduğu Adıyaman'a yardım yağdı. Bir afetzede, ısınmak için aldığı battaniyeden çıkan 6 adet gram altın ve 10 euro'yu, sahibine iade edilmesi için yolladı.



            300 AİLEYE EVLERİNİ AÇTILAR
            Depremde, milyonlarca insan evini kaybetti. Türkiye ise örnek bir seferberlik düzenledi. Kimi kiralık evini bedelsiz depremzede aileye verdi. Kimi de kira masraflarını üstlendi. Tekirdağ Marmaraereğlisi İlçesi'ndeki yazlık konut sahipleri de evlerini depremzedelere açmaya karar verdi. Ali Karabulut, "Yaklaşık 300 aile, şu an belediye ve kaymakamlığın bilgisi dahilinde yazlık konutlara yerleşmiş durumda" dedi.



            KÖMÜR DEĞİL ÖMÜR İÇİN
            Maden işçiler, "Kömür için değil ömür için" dedi. Asrın felaketinin yaşandığı bölgeye gitti. Ekiplerin bile gözünün kesmediği en riskli enkazlara girdi! Yüzlerce hayatı moloz yığınlarının arasından kurtarıp 85 milyonu sevindirdi. İşte o kahramanlar, arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgedeki okullarda dinlendi. Sınıf tahtalarına yazdıkları notlar yüreklere işledi. Zonguldak ve Soma'da maden işçileri, afetin ilk gününden itibaren arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

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            Haberler Yaşam Türkiye kenetlendi! Kimi umre parasını kimi de emekli maaşını afetzedelere gönderdi
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