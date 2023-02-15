Türkiye kenetlendi! Kimi umre parasını kimi de emekli maaşını afetzedelere gönderdi

Türkiye, bu kara günü aklına, kalbine, ruhuna kazıdı! Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla yaşanan iki deprem, 10 ili yıktı! 13.5 milyon kişiyi etkileyen asrın felaketinde can kayıpları 31 bini aştı. Türkiye ise 'yaraları birlikte sararız' diyerek kolları sıvadı. Afetzedelere tarih boyunca görülmemiş bir yardım kampanyası başlattı. Ancak biri vardı ki tüm Türkiye'yi ağlattı. Balıkesir Sındırgı'da 74 yaşındaki Mehmet Çakırhan, yaşanan felaketi görünce evinde duramadı.
TÜM PARASINI BAĞIŞLADI
Umre için biriktirdiği tüm parasını deprem bölgesine gönderilmek üzere Kızılay'a bağışladı. "Yüreğim beni buraya getirdi" ifadesini kullandı. İşte bu davranışıyla 85 milyonu duygulandırdı. Başta sanatçı Sinan Akçıl olmak üzere yüzlerce kişi, Mehmet amcayı aradı. "Biz seni umreye gönderilim" teklifi yaptı. Ancak Mehmet Çakırhan, hiçbirini kabul etmeyerek bir kez daha ne kadar yüce gönüllü olduğunu kanıtladı. "Ben umre yapmış kadar oldum. Tekrardan kendi paramı biriktirir giderim. Hepiniz sağ olsun" demesi Türkiye'yi ağlattı.
DEVLET ANA
Tüm Türkiye, 7'den 77'ye depremzedeler için yardıma katıldı. Onlardan birisi de Kars Digor'da yaşayan 82 Şerefnaz Aydın'dı. İlçeye bağlı Başköy köyünde yaşayan Şerefnaz Nine, bankadan çektiği yaşlılık aylığını afet bölgesine gönderme kararı aldı. "Maaşımı sadece kaymakam beye teslim edeceğim" diyen Aydın, Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş tarafından ağırlandı.