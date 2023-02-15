Türkiye kenetlendi! Kimi umre parasını kimi de emekli maaşını afetzedelere gönderdi





TÜM PARASINI BAĞIŞLADI

Umre için biriktirdiği tüm parasını deprem bölgesine gönderilmek üzere Kızılay'a bağışladı. "Yüreğim beni buraya getirdi" ifadesini kullandı. İşte bu davranışıyla 85 milyonu duygulandırdı. Başta sanatçı Sinan Akçıl olmak üzere yüzlerce kişi, Mehmet amcayı aradı. "Biz seni umreye gönderilim" teklifi yaptı. Ancak Mehmet Çakırhan, hiçbirini kabul etmeyerek bir kez daha ne kadar yüce gönüllü olduğunu kanıtladı. "Ben umre yapmış kadar oldum. Tekrardan kendi paramı biriktirir giderim. Hepiniz sağ olsun" demesi Türkiye'yi ağlattı.