İstanbul Havalimanı'nda ekranlara yansıtıldı: Dayanışmanız için teşekkürler

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye tek yürek olurken dünyadan da büyük destek geldi.

İstanbul Havalimanı'nın bilgi ekranlarında, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Türkiye'ye yardım ve ekip gönderen ülkelere kendi dillerinde teşekkür ediliyor.

"DAYANIŞMANIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Türkiye'de 10 ili etkileyen asrın felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler, görevlerini tamamlamalarının ardından ülkelerine dönüyor.

İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine dönen arama-kurtarma ekiplerine teşekkür amacıyla bilgi ekranlarından, destek veren ülkelerin bayraklarıyla birlikte kendi dillerinde "Dayanışmanız için teşekkürler" yazısı yansıtılıyor.