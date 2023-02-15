En acı 14 Şubat! Depremde hayatını kaybeden Bünyamin Kayacık'ın sevgilisine yaptırdığı hediye yüreklere işledi





5 MİLYON KİŞİ OKUDU

Sena Kara, sevgilisi Bünyamin Kayacık'ın fotoğrafını eline aldı. Fotoğrafını tutarken telefonla çekti. Bu kareyi de Twitter hesabından paylaştı. Üstüne ise "Sen beni hiç incitmedin. Toprak da seni incitmesin sevgilim. Hep, çok" sözlerini not düştü. Bu paylaşım ile yürekleri sızlattı. Genç kızın sevgilisine veda ettiği bu duygusal paylaşımı Twitter'da 5 milyon kişi tarafından okundu, 200 bin kişi tarafından ise beğenildi.