En acı 14 Şubat! Depremde hayatını kaybeden Bünyamin Kayacık'ın sevgilisine yaptırdığı hediye yüreklere işledi

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle yıkıldı. Hatay Antakya'da bir apartmanın enkazı altında kalan diş protez işiyle uğraşan Bünyamin Kayacık (27), annesi Fatma Kayacık (52) ve belediyede temizlik işçisi babası Kasım Kayacık (58) ile birlikte kurtarılamadı. Bünyamin'in hayalleri de yarım kaldı. Çok sevdiği kız arkadaşı Sena Kara'ya tanışma yıldönümleri için üzerine hediye hazırladığı ortaya çıktı. Ancak sevgilisinin fotoğrafını bastırıp özel olarak yaptırdığı bez bebek oyuncağı gönderemeden hayata gözlerini kapadı. Bünyamin'in otomobilinde bulunan hediyesi depremden sonra eniştesi Osman Uğur tarafından İstanbul'a Sena Kara'ya yollandı. Kara da telefonda aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Ceyhan TORLAK
5 MİLYON KİŞİ OKUDU
Sena Kara, sevgilisi Bünyamin Kayacık'ın fotoğrafını eline aldı. Fotoğrafını tutarken telefonla çekti. Bu kareyi de Twitter hesabından paylaştı. Üstüne ise "Sen beni hiç incitmedin. Toprak da seni incitmesin sevgilim. Hep, çok" sözlerini not düştü. Bu paylaşım ile yürekleri sızlattı. Genç kızın sevgilisine veda ettiği bu duygusal paylaşımı Twitter'da 5 milyon kişi tarafından okundu, 200 bin kişi tarafından ise beğenildi.
EVLERİ BAŞLARINA YIKILDI
Başlarına Bünyamin Kayacık, bez bebek üzerine sevgilisi Sena Kara'nın fotoğrafını bastırdı. Hediye oyuncağı gönderemeden hayata gözlerini kapadı.