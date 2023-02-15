Asrın felaketinde 15 akrabasını kaybeden talihsiz adam yeğeni için umutlu bekleyişini sürdürüyor





ONUR DUYDUK

Kahramanmaraş merkezli çifte deprem, 20 milyona yakın kişiyi etkiledi. Kimi anne-babasını, kimi evlatlarını, kimi eşini, kimileri de arkadaşlarını kaybetti. İngiltere'nin başkendi Londra'nın güneydoğusundaki Tunbridge Wells'te Türk restoranı işleten Onur Şahin de, 100'e yakın arkadaşının depremde öldüğünü öğrenince büyük üzüntü içine girdi. Harekete geçti. Yardım seferberliğine girişti. BBC de "Şahin, afet bölgesine gönderilmek üzere kıyafet ve diğer temel ihtiyaç maddelerini topluyor" haberiyle kampanyaya destek verdi. Kanala konuşan Şahin, "Hava çok soğuk, barınağa, yiyeceğe ve banyo malzemelerine de ihtiyaçları var. Yapabileceğim tek şey bu ve dua etmek" dedi.