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    Asrın felaketinde 15 akrabasını kaybeden talihsiz adam yeğeni için umutlu bekleyişini sürdürüyor

    15 akrabasını kaybeden amca, enkaz altında kalan yeğeninin kurtulması için dua ediyor. 6 yaşındaki Enes Şahinoğlu'nun kaldığını belirten talihsiz adam, "Anamı, babamı, kız kardeşimi, yeğenlerimi, erkek kardeşimi kaybettim. Yeğenim kaldı. Onu arıyoruz. Allah'tan umut kesilmez" dedi.

    Son bir umut

    Kahramanmaraş'taki depremin en çok vurduğu yerlerden birisi Trabzon Bulvarı'ydı. Buradaki 7 katlı İpek Apartmanı yıkıldı. Hacı Şahinoğlu, 15 akrabasını kaybetmenin acısını yaşadı. Enkaz altında son akrabası olarak yeğeni 16 yaşındaki Enes Şahinoğlu'nun kaldığını belirten talihsiz adam, "Anamı, babamı, kız kardeşimi, yeğenlerimi, erkek kardeşimi kaybettim. Yeğenim kaldı. Onu arıyoruz. Allah'tan umut kesilmez" dedi.



    ANA YÜREĞİ
    Hatay Antakya'daki depremde enkaz altında kalan 6 yaşındaki Naz Yaman, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu 36 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Anne Nazlı, baba Öner ve ağabeyi Beyazıt'ın cansız bedeni ise tonlarca betonun altından çıkarıldı. Naz, enkazdan çıktığı an, annesinin ikizi olan teyzesi Cemile Coşkun'u görür görmez "Anne" diye seslenip boynuna sarılarak yürekleri sızlattı. Coşkun, Naz'ı alarak yaşadığı Bitlis Tatvan'a getirmek ve onu evlatlık edinmek istediğini anlattı.



    2 ÜNİVERSİTE 22 ÖLÜM
    Okulların tatil olduğu zamanda meydana gelen depremler, gencecik canları aldı. Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi, 14 öğrencisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İzmir'deki Ege Üniversitesi ise Ayşe Bilmen, Sabahat Kavas ve 6 öğrencisinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.



        KAHVE Mİ YAPSAK
        Hatay'daki depremde Dr. Ufuk Bayraktar, 25 saat sonra sağ çıkarıldı. Eşi Ela Bayraktar ise kurtarılamadı. Doktor, "Anılardan konuşuyorduk. Eşimin son sözü 'Bir kahve mi yapsak acaba' oldu. Sonra deprem başladı" dedi.



        ROMANYA'DA 5.7'LİK DEPREM
        Romanya'nın güneybatısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Derinliği 40 kilometre olarak belirlenen 5,7 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi. Sarsıntının Sırbistan dahil bazı bölge ülkelerinde de hissedildiği kaydediliyor.



        FELAKETİN SAATİ
        Adıyaman bulvarı üzerinde bulunan kentin simgesi olan Saat Kulesi'ndeki saatler depremin yaşandığı 04.17'de durdu. Saati gören vatandaşlar cep telefonlarıyla acılı anın fotoğraflarını çekerek ölümsüzleştirdi.



            ONUR DUYDUK
            Kahramanmaraş merkezli çifte deprem, 20 milyona yakın kişiyi etkiledi. Kimi anne-babasını, kimi evlatlarını, kimi eşini, kimileri de arkadaşlarını kaybetti. İngiltere'nin başkendi Londra'nın güneydoğusundaki Tunbridge Wells'te Türk restoranı işleten Onur Şahin de, 100'e yakın arkadaşının depremde öldüğünü öğrenince büyük üzüntü içine girdi. Harekete geçti. Yardım seferberliğine girişti. BBC de "Şahin, afet bölgesine gönderilmek üzere kıyafet ve diğer temel ihtiyaç maddelerini topluyor" haberiyle kampanyaya destek verdi. Kanala konuşan Şahin, "Hava çok soğuk, barınağa, yiyeceğe ve banyo malzemelerine de ihtiyaçları var. Yapabileceğim tek şey bu ve dua etmek" dedi.



            NİCE ÜMİTLER VAR
            Dünya, Türkiye'ye yardım göndermek için sıraya girdi. İtalya da, harekete geçti. Yapılan yardım kampanyası için, Türkiye'nin İtalya'ya Covid-19 yardımlarını gönderirken kullandığı, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözünü rehber edindi. Çok sayıda ülke, "Covid 19 salgınında, Türkiye bize ilk yardım gönderen ülkelerden biriydi. Şimdi sıra bizde" dedi.



            OSMANLI EVLERİ AYAKTA
            Hatay Samandağ'a bağlı 130 nüfuslu Ermeni köyü Vakıflı'da can kaybı yaşanmadı. Osmanlı döneminde yapılan 35 haneli Vakıflı, dimdik ayakta kaldı. Sadece Meryem Ana Kilisesi'nin dış duvarları yıkıldı. Mahallenin 30 yıllık muhtarı olan Berç Kartun, akşamları artçı sarsıntılar nedeniyle çadırlarda kaldıklarını anlattı.

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            Birlikte ’aş’arız
            Haberler Yaşam Asrın felaketinde 15 akrabasını kaybeden talihsiz adam yeğeni için umutlu bekleyişini sürdürüyor
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