Asrın felaketinde 15 akrabasını kaybeden talihsiz adam yeğeni için umutlu bekleyişini sürdürüyor

Kahramanmaraş'taki depremin en çok vurduğu yerlerden birisi Trabzon Bulvarı'ydı. Buradaki 7 katlı İpek Apartmanı yıkıldı. Hacı Şahinoğlu, 15 akrabasını kaybetmenin acısını yaşadı. Enkaz altında son akrabası olarak yeğeni 16 yaşındaki Enes Şahinoğlu'nun kaldığını belirten talihsiz adam, "Anamı, babamı, kız kardeşimi, yeğenlerimi, erkek kardeşimi kaybettim. Yeğenim kaldı. Onu arıyoruz. Allah'tan umut kesilmez" dedi.
ANA YÜREĞİ
Hatay Antakya'daki depremde enkaz altında kalan 6 yaşındaki Naz Yaman, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu 36 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Anne Nazlı, baba Öner ve ağabeyi Beyazıt'ın cansız bedeni ise tonlarca betonun altından çıkarıldı. Naz, enkazdan çıktığı an, annesinin ikizi olan teyzesi Cemile Coşkun'u görür görmez "Anne" diye seslenip boynuna sarılarak yürekleri sızlattı. Coşkun, Naz'ı alarak yaşadığı Bitlis Tatvan'a getirmek ve onu evlatlık edinmek istediğini anlattı.
2 ÜNİVERSİTE 22 ÖLÜM
Okulların tatil olduğu zamanda meydana gelen depremler, gencecik canları aldı. Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi, 14 öğrencisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İzmir'deki Ege Üniversitesi ise Ayşe Bilmen, Sabahat Kavas ve 6 öğrencisinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.