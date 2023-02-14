Japonya depreme karşı ne gibi önlemler alıyor, binalarını nasıl inşa ediyor? Japonya 9.1'lik deprem ne zaman oldu, kaç kişi öldü?

Japonya'da çok fazla yüksek katlı bina var ve bu yapılara esneme payı denilen bir sistem uygulanıyor.
JAPONYADAKİ BİNALAR NASIL YIKILMIYOR?
BİNALAR ESNEME PAYINA SAHİP
Japonya'da çok fazla yüksek katlı bina var ve bu yapılara esneme payı denilen bir sistem uygulanıyor. Buna göre; bina temeline eklenen kauçuk tamponlar sayesinde deprem anında yerden gelen titreşimler binayı titretmek yerine sallıyor. Böylece, çok şiddetli depremlerde bina esneyerek gelen şiddetli darbeyi yumuşatıyor.
Ayrıca yapı temelinde kullanılan tampon sıvılar deprem sırasında şiddetin azalmasını sağlıyor. Tampon görevi üstlenen sıvı, sallantının ters yönünde hareket ederek depremin şiddetini azaltıyor.
SIKI BİR DEPREM YÖNETMELİĞİ UYGULANIYOR
Japonya devleti, deprem yönetmeliğine sıkıca bağlı. Ülkedeki tüm yapılar bu şekilde inşa ediliyor ve düzenli olarak denetleniyor.