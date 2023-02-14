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    • Yaşam
    • 14.02.2023 16:20
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    • 14.02.2023 16:20
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    Japonya depreme karşı ne gibi önlemler alıyor, binalarını nasıl inşa ediyor? Japonya 9.1'lik deprem ne zaman oldu, kaç kişi öldü?

    Yaşanan deprem felaketi sonrası Japonya'daki deprem önlemleri merak edildi. Bir deprem ülkesi olarak bu zamana kadar büyük ölçekli birçok deprem atlatan Japonya, işini şansa bırakmıyor. Ülkede binalardan, raylı sistemlere kadar her şey depreme göre ayarlanıyor. Peki, Japonya depreme karşı nasıl önlem alıyor? İşte detaylar..

    takvim.com.tr
    Japonya depreme karşı ne gibi önlemler alıyor?

    Japonya'da çok fazla yüksek katlı bina var ve bu yapılara esneme payı denilen bir sistem uygulanıyor.

    JAPONYADAKİ BİNALAR NASIL YIKILMIYOR?

    BİNALAR ESNEME PAYINA SAHİP

    Japonya'da çok fazla yüksek katlı bina var ve bu yapılara esneme payı denilen bir sistem uygulanıyor. Buna göre; bina temeline eklenen kauçuk tamponlar sayesinde deprem anında yerden gelen titreşimler binayı titretmek yerine sallıyor. Böylece, çok şiddetli depremlerde bina esneyerek gelen şiddetli darbeyi yumuşatıyor.

    Ayrıca yapı temelinde kullanılan tampon sıvılar deprem sırasında şiddetin azalmasını sağlıyor. Tampon görevi üstlenen sıvı, sallantının ters yönünde hareket ederek depremin şiddetini azaltıyor.

    SIKI BİR DEPREM YÖNETMELİĞİ UYGULANIYOR

    Japonya devleti, deprem yönetmeliğine sıkıca bağlı. Ülkedeki tüm yapılar bu şekilde inşa ediliyor ve düzenli olarak denetleniyor.

        ÇOCUKLAR KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN EĞİTİLİYOR

        Ülkede çocuklar küçük yaştan itibaren depremi ve nasıl korunmaları gerektiği hakkında eğitiliyor ve okullarda ayda bir kez deprem tatbikatı yapılıyor.

        Tatbikatlar sırasında en yaygın yöntem, çocukların sarsıntı bitene kadar sıralarının altına girip masa ayaklarına tutunmaları. Dışarıda oynuyorlar ise öğrencilere, düşen enkazın altında kalmamak için doğrudan açık bir alanın merkezine gitmeleri öğretiliyor.

        DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ VAR

        Japonya'da vatandaşlara deprem ve tsunumayi önceden haber veren bir erken uyarı sistemi bulunuyor. Cep telefonlarında yer alan bu sistem sayesinde deprem dalgaları o bölgeyi vurmadan 5-15 saniye önceden telefonlara 'Jishin desu! Jishin desu!' (Deprem oluyor! Deprem oluyor!) diye tekrarlayan yüksek sesli bir uyarı gidiyor. Bu uyarıyla kendisini hazırlayan Japonlar, güvenli bölgeler gidip hayat üçgeni oluşturarak depremi ve tsunumayi atlatıyor.

        TRENLERDE DEPREM SENSÖRLERİ VAR

        Ülkenin birçok yerinde hızlı trenler kullanılıyor. Trenler, depremi önceden bildiren sensörlere sahipler. Böylece bir deprem anında tren durduruluyor ve yolcuların güvenliği sağlanıyor.

        2011 yılında 9,0 büyüklüğünde bir deprem atlatan Japonya'da o sırada 27 tren aktif biçimde çalışıyordu. Her bir trene ana deprem öncesi bildirim ulaştı ve trenler, büyük depremden önce durduruldu.

            DEPREM ACİL TELEVİZYON YAYINLARI

            Japonya'da bir deprem anında, tüm televizyon kanalları acil resmi deprem yayınına geçiyor. Bu yayında insanlara; güvenli bölgeler, artçı depemler, olası tsunami hakkında bilgi veriliyor.

            DEPREM ÇANTASI

            Japonya'da her ailede muhakkak bir deprem çantası bulunuyor.

            SU TAHLİYE TÜNELİ

            Tokyo şehrinin altında bulunan su deşarj tüneli; tsunami gibi sel felaketlerinde sel sularını topluyor ve suyu güvenli bir şekilde Edo Nehri'ne yeniden boşaltıyor. Böylece, şehir büyük bir sel felaketinden korunuyor. 13 yılda yapılan tünelin maliyeti ise 3 milyar dolar.
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            Haberler Yaşam Japonya depreme karşı ne gibi önlemler alıyor, binalarını nasıl inşa ediyor? Japonya 9.1'lik deprem ne zaman oldu, kaç kişi öldü?
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