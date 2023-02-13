Yüzyılın afetinde, tüm dünya kenetlendi! Türkiye'ye yüzlerce kişi yardıma koştu

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Yüzyılın felaketinin ilk gününden itibaren dünyanın çeşitli ülkelerinden kurtarma ekipleri, deprem bölgesine konuşlandı. Bir can fazla kurtarabilmek için seferberlik başlattı. 10 ildeki enkazlarda en çok Azerbaycanlı ekipler görev aldı. 899 kişilik ekip, 51 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı. 518 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Japonya da depremzedeleri unutmadı. Ertuğrul Fırkateyni için 133 yıl önce mücadele eden Kushimoto halkı, bugün de depremin yaralarını sarmak için bölgede görev aldı. 77 kişilik Japon arama kurtarma ekibi, sahada çalışmalarını sürdürürken bölge halkı da Türkiye'ye göndermek için yardım toplamaya başladı. İngiltere de 11 kişilik acil durum tıbbi müdahale ekibi ve sahra hastanesi yolladı. Adıyaman'a gelen Vietnam ekibi, ilk kez başka bir ülkede arama kurtarma çalışmalarına katıldı.