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    • Yaşam
    • 11.02.2023 12:37
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    • 11.02.2023 12:40
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    Hatay'da korkutan görüntü! Kurtarma ekibinin üzerine moloz yığını düştü

    Son dakika haberleri... Hatay'da öğretmenevi enkazında kurtarma çalışması yapan ekipler oluşan çökme ile enkaz altında kaldı. Kurtarma Görevlisi Batuhan Tügen’in sağlık durumunun iyi olduğu ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

    Hatay korkutan görüntü!

    Hatay-Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'ndeki öğretmenevi enkazında kurtarma çalışması yapan kurtarma ekibi kurtarma ekibi çökme ile enkaz altında kaldı.

    CAN KURTARIRKEN ENKAZ ALTINDA KALDILAR
    Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deprem bölgesine giden ADAK Kurtarma Ekibi depremin ilk gününden itibaren birçok kurtuluşa imza attı. Ekip son olarak Hatay Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'nde öğretmen evi enkazında çalışma yaparken bir çökme oluştu.

    HATAY'DA KORKUTAN GÖRÜNTÜ | VİDEO

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ
    Kurtarma çalışması sırasında meydana gelen çökmede Kurtarma Ekibi Görevlisi Batuhan Tügen enkaz altında kaldı. Çökme ve görevlinin enkaz altında kalma anları kameraya yansıdı.

    Enkaz altında kalan kurtarma görevlisi ekip arkadaşları tarafından kısa sürede kurtarıldı.

    Kurtarma Görevlisi Batuhan Tügen'in sağlık durumunun iyi olduğu ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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