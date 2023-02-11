Hatay'da korkutan görüntü! Kurtarma ekibinin üzerine moloz yığını düştü

Hatay-Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'ndeki öğretmenevi enkazında kurtarma çalışması yapan kurtarma ekibi kurtarma ekibi çökme ile enkaz altında kaldı.
CAN KURTARIRKEN ENKAZ ALTINDA KALDILAR
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deprem bölgesine giden ADAK Kurtarma Ekibi depremin ilk gününden itibaren birçok kurtuluşa imza attı. Ekip son olarak Hatay Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'nde öğretmen evi enkazında çalışma yaparken bir çökme oluştu.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kurtarma çalışması sırasında meydana gelen çökmede Kurtarma Ekibi Görevlisi Batuhan Tügen enkaz altında kaldı. Çökme ve görevlinin enkaz altında kalma anları kameraya yansıdı.