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    Gerçek lider! Yaralı ayağına rağmen tam noktayı gösterdi

    Fransız arama kurtarma ekibinin köpeği Leader, Malatya’da enkazda canlı buldu. O sırada ayağı cam nedeniyle kesildi. Ancak Leader pes etmedi, yaralı ayağıyla tam noktayı gösterdikten sonra kendini bıraktı.

    Gerçek lider
    Fransız arama-kurtarma ekibi 2 gündür Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde görevli. Ekibin köpeği Leader (Lider) de, önceki gün nasıl büyük bir kahraman olduğunu gösterdi. Leader, 5 katlı binanın enkazında canlı birinin olduğunu fark etti.



    Ancak tam o sırada enkazdaki cam kırıkları, Leader'in ayağını kesti. Ancak o büyük acıya rağmen pes etmedi ve canlı kişinin olduğu noktayı bulmayı başardı. Ardından kendini yere bıraktı. Acil servis ekipleri, Leader'in ayağına 11 dikiş attı. Fransız kurtarma ekibi de genç bir adamı sağ olarak enkazdan çıkarmayı başardı. 'Leader'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



    Daha önce de 5 farklı ülkede 9 kişinin enkazdan sağ kurtulmasını sağlayan Leader, büyük övgü aldı. Fransız ekibin bir üyesi, "Leader asla pes etmez. Enkazda canlı birini fark ettiği anda, o başka bir boyuta geçiyor. Bizim ekibin en önemli üyesi Leader" dedi.

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