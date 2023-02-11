EN acı günümüzde, dünyadan yardım yağdı. Kardeş ülke Azerbaycan da bölgeye önce arama kurtarma ekibi yolladı. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ise yardım kampanyası başlattı. Ancak biri vardı ki depremin en simge isimleri arasında yer aldı. Azerbaycanlı Server Beşirli aracına doldurduğu yardımları deprem bölgesine götürmek için yola çıktı. Türkiye'yi ağlattı. "Çok sayıda telefon eden var. Türkiye'den arayıp teşekkür ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Allah Türkiye'nin yardımcısı olsun" ifadesini kullandı. Yardım çalışmalarına katılmak üzere Adıyaman'a gideceğini açıkladı.
- Yaşam
- 11.02.2023 Gazete