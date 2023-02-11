Asrın deprem felaketi sonrası millet kenetlendi

Asrın felaketi, Türkiye'yi yıktı geçti. 10 ili etkileyen deprem nedeniyle 85 milyon kenetlendi. herkes gönlünden kopan ne varsa depremzedelere ulaştırmak için harekete geçti.
Onlardan birisi de 87 yaşındaki Sultan Nine'ydi. Amasya'nın Göynücek İlçesine bağlı Damlaçimen köyünde yaşayan 5 çocuk, 20 torun sahibi Sultan Davulcu (87), evindeki sobası ile yastık, yorgan ve yiyeceklerinin bir kısmını depremzedelere gönderdi. Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim gören Arnavut Ambra Ceka, Türkiye'de aldığı devlet bursunu bağışladığını söyledi. Kırklareli'nde yaşayan 6.5 yaşındaki Kerem "Bu montumu çok seviyorum ama seni ısıtsın" notuyla montunu, 7 yaşındaki Eymen ise "Oyuncaklarım sizi mutlu etsin" diyerek oyuncaklarını gönderdi. Yozgat'ta devam eden yardım kampanyasında ise isminin açıklanmasını istemeyen yaşlı bir annenin yüzüğü ve tek altınını bölgeye göndermesi, Türkiye'nin kenetlendiğini gösterdi.
KENDİLERİ KÜÇÜK YÜREKLERİ BÜYÜK
KÜÇÜK yürekler, yaraları sarmak için birleşti. Çocuklar, en sevdikleri oyuncakları, depremzede kardeşlerini gülümsetmek için gönderdi. Üzerine yazdıkları notlar yürekleri titretti.
BU DA OLMAZ!
GÖNÜLLÜLER, deprem bölgesine gönderilen eşyaları ayrıştırdı. Ancak bazı kolilerin içinden çıkanlar kızdırdı! Yetkililer kirli ve yıpranmış kıyafetler, topuklu ayakkabılar, abiye elbiseler, yazlık giysilerin bölgeye gönderilmemesi için uyardı.
ÖRNEK HAREKET
İSTANBUL'DA minibüs şoförleri, asrın felaketi için kenetlendi. Kazançlarını depremzedelere gönderdi. Araçlarına "Bugünkü hasılatımız depremzedeler içindir" yazmaları dikkat çekti.