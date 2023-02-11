Asrın deprem felaketi sonrası millet kenetlendi

Asrın felaketi, Türkiye'yi yıktı geçti. 10 ili etkileyen deprem nedeniyle 85 milyon kenetlendi. herkes gönlünden kopan ne varsa depremzedelere ulaştırmak için harekete geçti.



Onlardan birisi de 87 yaşındaki Sultan Nine'ydi. Amasya'nın Göynücek İlçesine bağlı Damlaçimen köyünde yaşayan 5 çocuk, 20 torun sahibi Sultan Davulcu (87), evindeki sobası ile yastık, yorgan ve yiyeceklerinin bir kısmını depremzedelere gönderdi. Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim gören Arnavut Ambra Ceka, Türkiye'de aldığı devlet bursunu bağışladığını söyledi. Kırklareli'nde yaşayan 6.5 yaşındaki Kerem "Bu montumu çok seviyorum ama seni ısıtsın" notuyla montunu, 7 yaşındaki Eymen ise "Oyuncaklarım sizi mutlu etsin" diyerek oyuncaklarını gönderdi. Yozgat'ta devam eden yardım kampanyasında ise isminin açıklanmasını istemeyen yaşlı bir annenin yüzüğü ve tek altınını bölgeye göndermesi, Türkiye'nin kenetlendiğini gösterdi.