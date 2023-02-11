10 ildeki depremzedeler için tek yürek olduk, evimizi açtık

Türk halkı Türkiye'yi sarsan asrın felaketinin ardından depremzedelere yardım için seferber oldu.
Kimileri gönüllü olarak deprem bölgesine koştu, kimi ihtiyaçları karşılamak için harekete geçti, kimi de evinin kapılarını açtı. Ülke genelinde çok sayıda 'kiralık' ilanının 'depremzedeler için ücretsiz' olarak değiştirildiği görüldü.
İnternet sitelerindeki yüzlerce ilanda evlerin depremzedeler için ücretsiz olduğu belirtilirken, bazı ev sahipleri de kendi yaşadıkları evlerde oda ayırabileceklerine yönelik ilanlar vermeye başladı.
DEPREMZEDEYE DAVET
Antalya Kemer'de 2+1 bir evi bulunan kişi, yayınlandığı ilanında, "Duygularım karışık, hiçbir şey yapamamak bizi derinden üzüyor. Kalabalık cümleler yazmak istemiyorum. Sizin için hazırladık. Ailelerimiz çocuk, yaşlı olsun lütfen. Problemlerini aşana kadar elimizden geleni yapmaya hazırız. İki aile rahat kalabilir" gibi sözlerle eşyalı olarak evi hazırladıklarını belirtiyor. İlanlarda Kayseri, Yozgat, Bitlis, Samsun, Malatya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Aksaray, Sinop, Zonguldak, Kırşehir, Çorum, İzmir gibi birçok ilden depremzedemler için ücretsiz ev ilanları yer alıyor.
YAKACAK DESTEĞİ DE VAR
Birçok ilanda eşya, yakacak gibi destekler verilebileceği belirtiliyor. Bazı ev sahipleri, daha önce 'Kiralık' olarak yayında olan ilanlarını, depremzedelere ücretsiz vermek için kiralık durumunu askıya aldıklarını da vurguluyor.
Kimileri gönüllü olarak deprem bölgesine koştu, kimi ihtiyaçları karşılamak için harekete geçti, kimi de evinin kapılarını açtı. Ülke genelinde çok sayıda 'kiralık' ilanının 'depremzedeler için ücretsiz' olarak değiştirildiği görüldü.
İnternet sitelerindeki yüzlerce ilanda evlerin depremzedeler için ücretsiz olduğu belirtilirken, bazı ev sahipleri de kendi yaşadıkları evlerde oda ayırabileceklerine yönelik ilanlar vermeye başladı.
DEPREMZEDEYE DAVET
Antalya Kemer'de 2+1 bir evi bulunan kişi, yayınlandığı ilanında, "Duygularım karışık, hiçbir şey yapamamak bizi derinden üzüyor. Kalabalık cümleler yazmak istemiyorum. Sizin için hazırladık. Ailelerimiz çocuk, yaşlı olsun lütfen. Problemlerini aşana kadar elimizden geleni yapmaya hazırız. İki aile rahat kalabilir" gibi sözlerle eşyalı olarak evi hazırladıklarını belirtiyor. İlanlarda Kayseri, Yozgat, Bitlis, Samsun, Malatya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Aksaray, Sinop, Zonguldak, Kırşehir, Çorum, İzmir gibi birçok ilden depremzedemler için ücretsiz ev ilanları yer alıyor.
YAKACAK DESTEĞİ DE VAR
Birçok ilanda eşya, yakacak gibi destekler verilebileceği belirtiliyor. Bazı ev sahipleri, daha önce 'Kiralık' olarak yayında olan ilanlarını, depremzedelere ücretsiz vermek için kiralık durumunu askıya aldıklarını da vurguluyor.