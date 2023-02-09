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    130 atom bombası gücündeki deprem, kaza ve doğal olayları tetikledi

    Yüreğimizi yakan depremlerin yol açtığı yıkım, sadece binalarla sınırlı kalmadı. yollar yarıldı, tren rayları büküldü, yangınlar ve su baskınları yaşandı...

    Doğal felaket

    Türkiye'yi üzüntüye boğan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, şiddetli etkisini sadece binalarda göstermedi. Yüzyılın depremi binlerce binayı yıkarken, çok sayıda kaza ve doğal felakete de neden oldu.



    BARAJI ÇATLATTI
    130 atom bombası gücündeki depremler nedeniyle onlarca yol çöktü. Kimi yerlerde yarılan yollar araçları yuttu. Malatya'da Sultansuyu Barajı gövde aksında deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Baraj suyu kontrollü olarak tahliye edilmeye başlandı. Kahramanmaraş merkezli depremler demir yollarına da büyük hasar verdi. Aktif fay hattı üzerinde yer alan tren rayları bükülerek kullanılamaz hale geldi. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi ile Gaziantep'in İslahiye ilçesi arasındaki tren raylarının, 10 ili etkileyen depremlerin etkisiyle yamulduğu görüldü.



    YOLLARI SU BASTI
    Deprem nedeniyle pek çok yerde yangın çıkarken, en büyüğü Hatay'ın İskenderun Limanı'nda görüldü. Limandaki konteyner deposunda depremden sonra çıkan yangın, denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yine İskenderun'da depremin etkisiyle deniz seviyesi yükseldi. Sahil kesimindeki yollar, meydan ve iş yerleri sular altında kaldı. Bulvardaki binalar ve iş yerleri, risk nedeniyle boşaltıldı.



        LİMAN YANDI
        İskenderun Limanı'nda depremin ardından yangın çıktı. Metrelerce yukarıya yükselen alevler, ilçenin birçok noktasından görüldü. Denizden, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı.



        RAYLAR KAYDI
        Deprem sonrası 10 ilde binlerce bina yıkılırken, çok sayıda yolda büyük çatlak ve göçükler meydana geldi. Bazı araçlar bu çatlakların arasına düştü.



        AKARYAKIT SEFERBERLİĞİ
        Depremden etkilenen 10 ildeki soğuk hava koşulları ve ulaşım altyapısının da hasar görmesi nedeniyle vatandaşlar hem ısınma hem de araçları için akaryakıt bulmakta zorlanırken; devletin ilgili tüm bakanlık ve kurumları akaryakıt temini için seferber oldu. İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinesinde bir akaryakıt seferberliği çalışması başlatıldı. Bunun için Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO'ya bağlı Dış Takviye Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan ve yaklaşık 3 bin 200 kilometre boru hattından oluşan NATO Akaryakıt Boru Hattı Sistemi'nden depremzedelere akaryakıt temin edilmeye başlandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, deprem bölgesinde normal zamanın 10 katı bir akaryakıt talebi olduğunu duyurdu. EPDK da deprem öncesinde 10 ilde yaklaşık 6 milyon litre akaryakıt satılmışken, depremin ardından bu rakamın yüzde 100'ün üzerinde arttığını belirterek, ekledi: "Stok sorunu söz konusu değil. Bölgedeki tüm depoloma tesisleri ve rafineriler bayilerimize tam kapasite akaryakıt ikmali yapıyor." Barış ŞİMŞEK

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