130 atom bombası gücündeki deprem, kaza ve doğal olayları tetikledi





AKARYAKIT SEFERBERLİĞİ

Depremden etkilenen 10 ildeki soğuk hava koşulları ve ulaşım altyapısının da hasar görmesi nedeniyle vatandaşlar hem ısınma hem de araçları için akaryakıt bulmakta zorlanırken; devletin ilgili tüm bakanlık ve kurumları akaryakıt temini için seferber oldu. İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinesinde bir akaryakıt seferberliği çalışması başlatıldı. Bunun için Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO'ya bağlı Dış Takviye Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan ve yaklaşık 3 bin 200 kilometre boru hattından oluşan NATO Akaryakıt Boru Hattı Sistemi'nden depremzedelere akaryakıt temin edilmeye başlandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, deprem bölgesinde normal zamanın 10 katı bir akaryakıt talebi olduğunu duyurdu. EPDK da deprem öncesinde 10 ilde yaklaşık 6 milyon litre akaryakıt satılmışken, depremin ardından bu rakamın yüzde 100'ün üzerinde arttığını belirterek, ekledi: "Stok sorunu söz konusu değil. Bölgedeki tüm depoloma tesisleri ve rafineriler bayilerimize tam kapasite akaryakıt ikmali yapıyor." Barış ŞİMŞEK



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