130 atom bombası gücündeki deprem, kaza ve doğal olayları tetikledi

Türkiye'yi üzüntüye boğan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, şiddetli etkisini sadece binalarda göstermedi. Yüzyılın depremi binlerce binayı yıkarken, çok sayıda kaza ve doğal felakete de neden oldu.
BARAJI ÇATLATTI
130 atom bombası gücündeki depremler nedeniyle onlarca yol çöktü. Kimi yerlerde yarılan yollar araçları yuttu. Malatya'da Sultansuyu Barajı gövde aksında deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Baraj suyu kontrollü olarak tahliye edilmeye başlandı. Kahramanmaraş merkezli depremler demir yollarına da büyük hasar verdi. Aktif fay hattı üzerinde yer alan tren rayları bükülerek kullanılamaz hale geldi. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi ile Gaziantep'in İslahiye ilçesi arasındaki tren raylarının, 10 ili etkileyen depremlerin etkisiyle yamulduğu görüldü.
YOLLARI SU BASTI
Deprem nedeniyle pek çok yerde yangın çıkarken, en büyüğü Hatay'ın İskenderun Limanı'nda görüldü. Limandaki konteyner deposunda depremden sonra çıkan yangın, denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yine İskenderun'da depremin etkisiyle deniz seviyesi yükseldi. Sahil kesimindeki yollar, meydan ve iş yerleri sular altında kaldı. Bulvardaki binalar ve iş yerleri, risk nedeniyle boşaltıldı.