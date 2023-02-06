Yollar kan gölü! 12 can kaybı ve 42 yaralı

Şiddetli yağış ve buzlanma, can almaya devam etti. Dün iki ilimizde yaşanan kaza haberleri kahretti. Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsünün sürücüsü S.C. (68), dün sabah soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda kontrolünü kaybetti. Şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Korkunç kazada Fatma Temiz (43), Sultan Nur Özay (41) ile kızı Seval Özay (13), İsmail Yoldaş, Yakup Uçar, Halime Tıpırdamaz, Ayşe Koç, Mehmet Tuncer, yaşamını yitirdi. 35 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bursa'dan İstanbul istikametine giden 4 otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda birbirine çarptı. 4 kişi ölürken 7 kişi yaralandı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Faciadan kıl payı yaralı kurtulan Adem Kaya, "Yarı uyanıktım. Bir baktım uçuyoruz. Kolum kırılmış mı çatlamış mı bakacaklar" dedi.
Faciadan kıl payı yaralı kurtulan Adem Kaya, "Yarı uyanıktım. Bir baktım uçuyoruz. Kolum kırılmış mı çatlamış mı bakacaklar" dedi.