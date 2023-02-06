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    • Yaşam
    • 06.02.2023 10:05
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    • 06.02.2023 10:23
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    Enkaz altından seslendi! Diyarbakır'da umutlu bekleyiş: Kardeşimin sesi geliyor

    Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen illerden biri de Diyarbakır oldu. Diyarbakır Bağlar'da yıkılan bir binanın enkazında kalan kişiler, kendilerini kurtarmak için gelenlerle iletişime geçti. O anlarda enkaz altında bulunan bir kişi "Ablamın durumu iyi. Kardeşim de arkamda. Kardeşimden ses geliyor." dedi.

    Umutlu bekleyiş! Enkaz altından böyle seslendi

    Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen yıkıcı depremin ardından yıkılan binalardaki enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor. Diyarbakır Bağlar'da yıkılan bir binanın altında kalan aile fertleri kendilerini kurtarmaya gelenlerle iletişime geçti.

    Deprem altında yardım bekleyen bir genç, "Ablamın durumu iyi. Kardeşim de arkamda. Kardeşimden ses geliyor" diyerek kurtarmak için bölgede bulunanlarla konuştu.



    Bağlar'da depremde yıkılan binanın altında kalanlar olduğu bildirildi. Bunun üzerine bölge sakinleri seferber oldu. Enkaz altında görüntülenen bir genç, "Ablam, kardeşim ve ben buradayız. Kardeşim tepki veriyor. Ses geliyor" dedi. Kurtarmaya gelenlerle enkaz altındaki gencin konuşması an be an kameraya yansıdı. Deprem bölgesinde enkaz üzerinde yoğunluk olmaması, kurtarma ekiplerine destek olunması istendi.

    GÜN AĞARDI, 7 KATLI APARTMANIN ENKAZI ORTAYA ÇIKTI
    Diyarbakır'da yerle bir olan 7 katlı bina enkazı gün ağarınca ortaya çıktı. 7.4 büyüklüğündeki depremi en çok hisseden illerden olan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tesisler kavşağında bulunan 7 katlı bir bina yerle bir oldu.
        Ülkelerden yardım ve taziye mesajı
        Haberler Yaşam Enkaz altından seslendi! Diyarbakır'da umutlu bekleyiş: Kardeşimin sesi geliyor
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