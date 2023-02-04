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    • Yaşam
    • 05.02.2023 05:58
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    • 05.02.2023 05:58
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    Malatya'da korkunç kaza! 1'i ağır 2 yaralı

    Son dakika haberine göre Malatya'da iki araç birbirine girdi. Elazığ istikametinde yaşanan kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Malatya’da korkunç kaza! 1’i ağır 2 yaralı

    Malatya'da iki aracın karıştığı feci kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısı Malatya- Elazığ karayolu Buhara Bulvarı Meslek Yüksek Okulu arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan E. C. (28) idaresindeki 44 EC 666 plakalı araç ile G.Ç. (32) yönetimindeki 44 AAV 366 plakalı araç çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan E.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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