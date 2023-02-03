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    • Yaşam
    • 03.02.2023 19:46
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    • 03.02.2023 19:46
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    Yer: İzmir Karşıyaka... Alkollü bisiklet sürücüsüne 4 bin 500 lira idari para cezası

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bisikletle seyir halinde olan şahsı şüphe üzerine durdurdu. Alkollü olduğu tesipt edilen şahsa 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

    Alkollü bisiklet sürücüsüne para cezası

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, alkollü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsüne 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

    Olay, 23 Ocak günü Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede uygulama yaptı.

    Uygulama sırasında bisikletle seyir halinde olan E.M, şüphe üzerine durduruldu.

    1.08 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
    Polis ekipleri tarafından uzatılan alkolmetreyi üfleyen E.M'nin 1.08 promil alkollü olduğu tespit edildi.

    Alkollü bisiklet sürücüsüne 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

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    Haberler Yaşam Yer: İzmir Karşıyaka... Alkollü bisiklet sürücüsüne 4 bin 500 lira idari para cezası
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