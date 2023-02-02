Sosyetede şok ölüm! Ünlü iş insanının kızı Leyla Çiftkurt Londra'daki evinde ölü bulundu

Sosyete, önceki gün Londra'dan gelen haberle sarsıldı. Ünlü çiftin 24 yaşındaki kızlarının evinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Sosyetenin ünlü isimlerinden Aslı Çetiner ile işadamı Tahsin Çiftkurt'un 24 yaşındaki kızı Leyla, İngilterenin başkenti Londra'da drama ve tiyatro eğitimi almaya başladı. Ancak Aslı Çetiner, kızı Leyla'dan iki gün boyunca haber alamadı. Londra'daki okulunu aradı. Kızının derslere de katılmadığını öğrenince arkadaşlarına ulaştı! Polis eşliğinde Leyla'nın evine giden arkadaşları, hayatlarının şokunu yaşadı! Çünkü genç kızın hayatını kaybettiği anlaşıldı! Acı haberle yıkılan Aslı Çetiner soluğu Londra'da aldı. Cansız bedeni 2 gün sonra bulunan Leyla'nın kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından ortaya çıkacağı açıklandı. Polisin incelemeleri sürerken Leyla'nın intihar ettiği iddiası ortaya atıldı. Sosyetik Tahsin Çiftkurt ile Aslı Çetiner'in kızları Leyla, drama eğitimi için Londra'ya gitti. 2 gündür haber alınamayan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin araştırması sürerken olayın intihar olabileceği iddia edildi