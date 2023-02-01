Sır perdesi aralandı: 65 yaşındaki eşini keserle öldürüp, intihar etmiş

Giresun'un Görele ilçesinde, evde cansız bedenleri bulunan çiftten Ali Tetik'in (70), keserle başına vurduğu Sevim Tetik'i (65) öldürüp, mutfakta kendisini iple asarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

HABER ALAMADILAR

Dün akşam Burunucu köyünde Ali-Sevim Tetik çiftinden haber alamayan yakınları, durumu köy muhtarına bildirdi. Çiftin yaşadığı eve giden muhtar, mutfak camından içeriyi kontrol etti. Bu sırada muhtar, Ali Tetik'in sandalye üzerinde oturur vaziyette hareketsiz olduğunu fark etti.