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    • Yaşam
    • 01.02.2023 14:57
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    • 01.02.2023 14:57
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    Sır perdesi aralandı: 65 yaşındaki eşini keserle öldürüp, intihar etmiş

    Giresun'da evlerinde cansız bedenleri bulunan çiftin ölümündeki sır perdesi aralandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, 70 yaşındaki Ali Tetik'in, eşi Sevim Tetik'i başına keserle vurarak öldürdüğü ardından mutfağa giderek kendisini çamaşır ipiyle asıp, yaşamına son verdiği belirlendi.

    AJANSLAR
    Evli çiftin ölümünde sır perdesi aralandı

    Giresun'un Görele ilçesinde, evde cansız bedenleri bulunan çiftten Ali Tetik'in (70), keserle başına vurduğu Sevim Tetik'i (65) öldürüp, mutfakta kendisini iple asarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

    HABER ALAMADILAR
    Dün akşam Burunucu köyünde Ali-Sevim Tetik çiftinden haber alamayan yakınları, durumu köy muhtarına bildirdi. Çiftin yaşadığı eve giden muhtar, mutfak camından içeriyi kontrol etti. Bu sırada muhtar, Ali Tetik'in sandalye üzerinde oturur vaziyette hareketsiz olduğunu fark etti.

    ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ
    İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve girip, Ali Tetik'i çamaşır ipi ile asılı bulan ekipler, eşinin de holde hareketsiz yattığını gördü. Sevim Tetik'in başında darp izleri tespit edildi. Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

    1 çocuk sahibi çiftin cenazeleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ
    Çalışma başlatan jandarma, evde detaylı inceleme yaptı. İncelemede, Sevim Tetik'in cesedinin yanında keser bulundu. Ali Tetik'in, eşi Sevim Tetik'i başına keserle vurarak öldürdüğü ardından mutfağa giderek kendisini çamaşır ipiyle asıp, yaşamına son verdiği belirlendi.

    Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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