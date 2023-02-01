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    • Yaşam
    • 01.02.2023 15:49
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    • 01.02.2023 15:49
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    1 Şubat Kuyruklu Yıldız ne zaman, saat kaçta geçecek 2023? Kuyruklu Yıldız Türkiye'den görülecek mi? 50 yıl sonra bir ilk!

    Kuyruklu yıldız hakkında aramalar hız kazandı. Gökyüzünde gerçekleşen muhteşem doğa olayları vatandaşlar tarafından merakla izleniyor. Kuyruklu yıldızın ufukta yükseldikçe parlaklaşması ve en iyi şekilde şafak öncesi saatlerde görülmesi bekleniyor. Şubat ayının 10'una kadar da Mars'a yakın olacak. Peki, 1 Şubat Kuyruklu Yıldız saat kaçta, ne zaman geçecek 2023? Kuyruklu Yıldız Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    1 Şubat Kuyruklu Yıldız ne zaman, saat kaçta geçecek 2023?

    Amerika Birşleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) yapılan açıklamada, bir kuyruklu yıldız 50 bin yıl aranın ardından Dünya'ya çok yakın bir mesafeye yaklaşacak. Peki, 1 Şubat Kuyruklu Yıldız saat kaçta, ne zaman geçecek 2023? Kuyruklu Yıldız Türkiye'den görülecek mi?

    1 Şubat Kuyruklu Yıldız saat kaçta, kuyruklu yıldız ne zaman geçecek 2023?

    Kuyruklu yıldızın ufukta yükseldikçe parlaklaşması ve en iyi şekilde şafak öncesi saatlerde görülmesi bekleniyor. Şubat ayının 10'una kadar da Mars'a yakın olacak.

    Güney Yarımküre'deki gökyüzü gözlemcileri ise gelecek aya kadar beklemek zorunda kalacak.

    NASA'nın kuyruklu yıldız ve asteroit izleme biriminden Paul Chodas, geçen yıl gökyüzünü çok sayıda kuyruklu yıldız süslemiş olsa da, "Bu muhtemelen biraz daha büyük ve dolayısıyla biraz daha parlak görünüyor ve Dünya'nın yörüngesine biraz daha yaklaşıyor." diye konuştu.

    Çarşamba günü Dünya ve Mars yörüngeleri arasında saatte 207 bin kilometre hızla ilerleyecek.

    Perşembe gününden itibaren dürbünle küçük bir yeşil parıltı olarak görülebilir.

    Bilim insanları, gök cisminin 2 Şubat'ta Dünya'ya en yakın noktada olacağını kaydediyor.

        Kuyruklu Yıldız görülecek mi?

        NASA, ziyarete ilişkin açıklamasında, "Kuyruklu yıldızlar, tahmin edilemez olmaları ile meşhurdular. Ancak bu, aynı şekilde parlamayı sürdürürse, görülmesi kolay olacak" denildi.

        Kuyruklu Yıldız nedir?

        Kuyruklu yıldız, Güneş'in yakınından geçerken ısınarak gaz açığa çıkarmaya başlayan, buzlu, küçük Güneş Sistemi cisimleridir. Bu gaz çıkışı, görünür bir atmosfer veya koma ve bazen de bir kuyruk oluşturur.
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        Haberler Yaşam 1 Şubat Kuyruklu Yıldız ne zaman, saat kaçta geçecek 2023? Kuyruklu Yıldız Türkiye'den görülecek mi? 50 yıl sonra bir ilk!
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