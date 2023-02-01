1 Şubat Kuyruklu Yıldız ne zaman, saat kaçta geçecek 2023? Kuyruklu Yıldız Türkiye'den görülecek mi? 50 yıl sonra bir ilk!

1 Şubat Kuyruklu Yıldız saat kaçta, kuyruklu yıldız ne zaman geçecek 2023?

Kuyruklu yıldızın ufukta yükseldikçe parlaklaşması ve en iyi şekilde şafak öncesi saatlerde görülmesi bekleniyor. Şubat ayının 10'una kadar da Mars'a yakın olacak.



Güney Yarımküre'deki gökyüzü gözlemcileri ise gelecek aya kadar beklemek zorunda kalacak.

NASA'nın kuyruklu yıldız ve asteroit izleme biriminden Paul Chodas, geçen yıl gökyüzünü çok sayıda kuyruklu yıldız süslemiş olsa da, "Bu muhtemelen biraz daha büyük ve dolayısıyla biraz daha parlak görünüyor ve Dünya'nın yörüngesine biraz daha yaklaşıyor." diye konuştu.