İstanbul'da mide bulandıran olay! Engelli gencin evine gitti aileye yakalanınca yarı çıplak halde kaçtı

İstanbul'da internetten tanıştığı zihinsel engelli gencin evine giden bir şahıs, iddiaya göre gence cinsel istismarda bulundu. Ailenin eve gelmesiyle neye uğradığını şaşıran zanlı, yarı çıplak halde kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.



Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, K.K. isimli şahıs, internetten tanıştığı 28 yaşındaki zihinsel engelli Y.T.'nin daveti üzerine evine gitti. İddiaya göre şahıs, Y.T.'ye cinsel istismarda bulundu. Bu sırada eve gelen anne A.T., K.K.'yi görünce şok yaşadı. K.K. eve birinin girdiğini görünce yarı çıplak halde kaçmaya çalıştı. Anne A.T. ve apartman sakinlerinin peşinden koştuğu şahıs, sokağa çıkarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.