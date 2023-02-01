Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.02.2023 19:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2023 19:59
    ABONE OL

    Ataşehir'de kan donduran olay! Çekyatın içinden yanmış kadın cesedi çıktı

    İstanbul Ataşehir'de bir binanın giriş katında çıkan yangını söndürmeye gelen ekipler, evdeki çekyatın içinde yanmış kadın cesedi buldu. Kadının vücudunda kesikler olduğu belirlenirken olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

    Çekyatın içinden yanmış kadın cesedi çıktı!

    Ataşehir'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangını söndürmeye gelen ekipler, evdeki çekyatın içinde yanmış kadın cesedi buldu.

    Olay, saat 16.00 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Elmas Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

    YANMIŞ KADIN CESEDİ BULUNDU
    İddiaya göre, çıkan yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri evdeki çekyatın içinde yanmış kadın cesedi buldu.

    ÇEKYATIN YANINDA BALTA
    Ekipler, çekyatın yanında bir balta olduğunu da fark etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda kadının vücudunda kesiklerin bulunduğunu ve yangından hemen önce evden ayrılan yabancı uyruklu bir kişi olduğunu belirledi.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Polis, yaptığı çalışma sonucu evde yaşadıklarını belirlediği 2 kişiyi gözaltına aldı.
        Bu mücadele hiçbir inada feda edilemez
        Haberler Yaşam Ataşehir'de kan donduran olay! Çekyatın içinden yanmış kadın cesedi çıktı
            SON DAKİKA