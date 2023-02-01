Ataşehir'de kan donduran olay! Çekyatın içinden yanmış kadın cesedi çıktı

ÇEKYATIN YANINDA BALTA

Ekipler, çekyatın yanında bir balta olduğunu da fark etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda kadının vücudunda kesiklerin bulunduğunu ve yangından hemen önce evden ayrılan yabancı uyruklu bir kişi olduğunu belirledi.