Ataşehir'de kan donduran olay! Çekyatın içinden yanmış kadın cesedi çıktı

Ataşehir'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangını söndürmeye gelen ekipler, evdeki çekyatın içinde yanmış kadın cesedi buldu.
Olay, saat 16.00 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Elmas Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi.
YANMIŞ KADIN CESEDİ BULUNDU
İddiaya göre, çıkan yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri evdeki çekyatın içinde yanmış kadın cesedi buldu.
ÇEKYATIN YANINDA BALTA
Ekipler, çekyatın yanında bir balta olduğunu da fark etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda kadının vücudunda kesiklerin bulunduğunu ve yangından hemen önce evden ayrılan yabancı uyruklu bir kişi olduğunu belirledi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, yaptığı çalışma sonucu evde yaşadıklarını belirlediği 2 kişiyi gözaltına aldı.