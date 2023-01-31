Önce itiraf sonra inkar! Alzheimer hastası ablasını tuz ruhu içirerek öldürdü...

ABLASINA TUZ RUHU İÇİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Uğur Öner, polise, bakmakta zorlandığı için ablasına tuz ruhu içirdiğini, kendisinin de tuz ruhu ve kolonya içtiğini söyledi. Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Öner, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'OLAYIN ŞOKUYLA BÖYLE SÖYLEDİM'

Uğur Öner'in, savcılıktaki ifadesinde, çarşıya çıkarak marketten kolonya aldığını söyleyip, "Sonra eve döndüm. Evde kolonyayı içtim. Daha önce tuvalet temizlemek için almış olduğum tuz ruhunu içmek istedim. Bir yudum aldım. Ağzımı yaktığı için tükürdüm. Sonra ablamın yanına gittim. Hareketsiz olduğunu gördüm. Bu sıralarda hava tam kararmamıştı hafif aydınlık gibiydi. Akşam ezanının okunup okunmadığını bilmiyorum. Eve gelen bekçilere ve polislere şaşkınlıkla ablama tuz ruhu içirdiğimi söyledim. O anda olayın şokuyla böyle söylemde bulundum. Bunu kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.