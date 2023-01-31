Malatya Yeşilyurt'ta kamyonet çalan 2 şüpheli tutuklandı!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, kamyonet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, ilçede bir kamyonet ve zirai ilaçlama deposunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce tespit edilen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 1 tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.