Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.01.2023 18:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.01.2023 18:06
    ABONE OL

    Malatya Yeşilyurt'ta kamyonet çalan 2 şüpheli tutuklandı!

    Malatya Yeşilyurt Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, ilçede bir kamyonet ve zirai ilaçlama deposunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Malatya’da kamyonet çalan 2 şüpheli tutuklandı

    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, kamyonet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, ilçede bir kamyonet ve zirai ilaçlama deposunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

    Ekiplerce tespit edilen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 1 tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.


    SUÇ DOSYASI KABARIK
    Şüphelilerden O.G'nin açıktan havalı kompresör hırsızlığı ve M.T'nin ise ikametten kombi hırsızlığı suçundan da arandığı belirlendi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.G. ve M.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



    OTOMOBİLE BAĞLAYIP ÇEKMİŞLER
    Öte yandan kamyonetin çalınma anı ise bir iş yerinin kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin kamyoneti bir otomobille bağlayarak çekme anları yer alıyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ekrem’in hedefinde yine Bay Kemal var!
    Haberler Yaşam Malatya Yeşilyurt'ta kamyonet çalan 2 şüpheli tutuklandı!
        SON DAKİKA