Düşük maaş skandalı! Eski işyerini dava etmeye gitti hayatının şokunu yaşadı

Özel okulda yaşanan düşük maaş skandalı, şoke etti! İmzasının taklit edildiğini öğrenen öğretmen, kurumu mahkemeye verdi. Şoke eden olay İstanbul'da birçok şubesi bulunan özel okulda meydana geldi. İngilizce öğretmeni Berfu N. (27) 4 yıl önce kurumda işe girdi. Ancak kısa süre önce görevinden istifa etti. İşçi alacaklarıyla ilgili davada sunmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden sözleşmesini aldığında ise şoka girdi! Çünkü verilen kağıtta imzasının da maaşının da farklı olduğunu fark etti! Şikayetçi olan Berfu N., İş Mahkemesi'ne de başvurarak maaşının düşük gösterildiğini ve kendisi üzerinden devlete sahte evrak verildiğini söyledi. Kurumun kurucusu, Genel Müdürü ve Okul Müdürü hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Özel Belgede Sahtecilik' suçundan iddianame düzenlendi. Öğretmenin avukatı Furkan Kaya, "Tek bir öğretmenle sınırlı değil, pek çok öğretmende bu mağduriyet var. Sanıkların, benzer suçlardan kaynaklanan ve şüpheli sıfatıyla yer aldıkları birden fazla soruşturma var. Ayrıca mevzuata aykırılık teşkil eden eylemlerine karşı idari yaptırım uygulanması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de şikayette bulunduk. Müdürlük soruşturma başlattı" dedi.

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