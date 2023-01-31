2023 kara kış (Zemheri) nedir, ne zaman başlayacak? Zemheri ne zaman çıkıyor 2023? ZEMHERİ TAKVİMİ!

Zemheri 2023 tarihleri merak ediliyor. Kış mevsiminin ilk yarısı olarak ifade edilen zemheri ayının hangi gün başlayacağı hakkında araştırmalar hızlandı. Zemherinin en belirgin özelliği ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır. Peki, Zemheri nedir? 2023 Zemheri ne zaman çıkıyor? İşte tüm detaylar...
ZEMHERİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?
Havaların soğuması ve ülkemizde kar yağışının bu sene gecikmesiyle birlikte zemheri ayı araştırmaları hız kazandı. Halk tarafından karakış olarak adlandırılan 40 günlük dönem Zemheri ayı olarak ifade edilir. Zemheri olarak bilinen süreç, kış mevsiminin en şiddetli zamanlarıdır. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner.
ZEMHERİ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ 2023
Zemheri, Aralık ayının 22'sinde başlayıp, 30 Ocak'ta sona erer. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla Zemheri Ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.