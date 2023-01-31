2023 kara kış (Zemheri) nedir, ne zaman başlayacak? Zemheri ne zaman çıkıyor 2023? ZEMHERİ TAKVİMİ!

Zemheri 2023 tarihleri merak ediliyor. Kış mevsiminin ilk yarısı olarak ifade edilen zemheri ayının hangi gün başlayacağı hakkında araştırmalar hızlandı. Zemherinin en belirgin özelliği ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır. Peki, Zemheri nedir? 2023 Zemheri ne zaman çıkıyor? İşte tüm detaylar...