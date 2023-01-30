6 aydır aranan Mine Kocadağ'ın katili kocası çıktı! Cinayeti böyle itiraf etti: Son kez karıma sarıldım öptüm...

18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine Kocadağ'dan bir daha haber alınamadı. Aradan geçen bir süre sonra Mine Kocadağ'ın ağabeyi T.K., "Kardeşimi öldürdüler ve bunu da eşi yaptı" suçlamasıyla, özel bir televizyon kanalındaki programına müracaat etti.