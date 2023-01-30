Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'sahte ilaç' iddialarına ve temininde zorluk yaşanan ilaçlara ilişkin açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temininde zorluk yaşanan ilaçlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Fahrettin Koca söz konusu ilaçların üretiminin artırıldığını belirterek "Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek." ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET'İN SAHTE İLAÇ İDDİALARINA YANIT

Koca CHP yandaşı Cumhuriyet'in ortaya attığı ve köpürttüğü 'sahte ilaç' yalanına da yanıt verdi. Koca, "Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın sahte olması söz konusu değil." ifadelerini kullandı.