Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'sahte ilaç' iddialarına ve temininde zorluk yaşanan ilaçlara ilişkin açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temininde zorluk yaşanan ilaçlara ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Fahrettin Koca söz konusu ilaçların üretiminin artırıldığını belirterek "Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek." ifadelerini kullandı.
CUMHURİYET'İN SAHTE İLAÇ İDDİALARINA YANIT
Koca CHP yandaşı Cumhuriyet'in ortaya attığı ve köpürttüğü 'sahte ilaç' yalanına da yanıt verdi. Koca, "Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın sahte olması söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
HER İLAÇ KUTUSUNUN KİMLİS NUMARASI VAR
"Her bir ilaç kutusunun, onu diğer kutulardan ayıran bir kimlik numarası var. Kutuyu, üretimden reçete edildiği hastaya kadar takip ediyoruz. Eczane raflarındaki tüm ruhsatlı ilaçlar bu İlaç Takip Sistemine kayıtlı. Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın sahte olması söz konusu değil.
Az sayıda hastaya özel olarak getirilen, başka ülkelerde ruhsatlı, Türkiye'de ruhsatı olmayan ilaçlar var. Bunlardan biri için ileri sürülen iddiaların gereği yapılmıştır. Kısa zamanda, bizde ruhsatlı olmayan ilaçların ülkeye girişinde İlaç Takip Sistemine kaydını sağlayacağız.
TEMİNİNDE ZORLUK ÇEKİLEN İLAÇLARDA ÜRETİM ARTIYOR
Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek.
Çocukluk çağı enfeksiyonlarında kullanılan, temininde sıkıntı yaşanılan ŞURUP FORMLU ANTİBİYOTİKLERDEN 2022 Aralık ayında piyasaya 1,8 milyon kutu, bugün itibariyle Ocak 2023'te ise piyasaya 3,1 MİLYON KUTU arz edildi. Şubat ayında üretim miktarını daha da artırmaya çalışıyoruz."