İstanbul'da kan donduran olay! Psikolog, otizmli çocuğu darp etti

Şaşkına çeviren olay İstanbul Bahçelievler'de yaşandı. Koşar Ailesi'nin en küçük çocuğu Mustafa'nın (6), 2 yaşındayken otizmli olduğu anlaşıldı. Aile, 3 yaşından itibaren oğullarına eğitim aldırdı. Klinik psikolog İ. A. da Koşar Ailesi'nin evine giderek Mustafa'yla ilgilenmeye başladı. Son günlerde çocuklarının davranışlarında tuhaflık fark eden aile, odaya gizli kamera taktı! Görüntüleri izlediklerinde ise şoka uğradı! Çünkü 1.5 yıldır evlerine gelen psikoloğun, Mustafa'yı darp ettiği ortaya çıktı! Bunun üzerine anne Özgül ve baba Engin Koşar, savcılığa giderek İ.A. hakkında dava açtı. Anne Koşar, "Ders sırasında odadan ağlama sesi geliyordu. Şüphelenmeye başlayınca odaya kamera yerleştirdik. Dersin 6'ncı dakikada çocuğumun ağzına vurmaya başladığını görünce inanamadım! Bu insanın başka çocuklara da uzanmasından korkuyorum" ifadesini kullandı.