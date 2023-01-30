Aşırı hız felaket getirdi! 100 kilometreye çıkan genç kız, park halindeki kamyonete ve otomobile çarptı





İHA SAVAŞI

İran'da önceki gece Savunma Bakanlığı'na bağlı İHA üretim merkezine mikro insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, "Savunma tedbirleri ile hava araçlarından biri tesisin hava savunması tarafından vuruldu ve diğer ikisi de savunma tuzaklarına takılıp infilak etti" ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği de belirtildi. Saldırıyı kimin neden düzenlediğine ilişkin ayrıntı verilmedi.