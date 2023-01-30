Aşırı hız felaket getirdi! 100 kilometreye çıkan genç kız, park halindeki kamyonete ve otomobile çarptı

Korkunç kaza Bursa Yıldırım'da dün sabah 06.00 sıralarında Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kübra Öztürk'ün (19) kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hız nedeniyle kontrolden çıktı. Park halindeki kamyonet ile otomobile çarptı. Öztürk, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde sıkıştı. Ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağırıldı. Araçtan çıkarılan Öztürk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan azami hız sınırının satte 82 kilometre olduğu yolda, otomobilinin hız ibresinin saatte 100 kilometrede takılı kalması faciayı gözler önüne serdi. Genç kızın ailesi, yıkıldı.
ÖLÜME YOLCULUK
Kayseri Pınarbaşı'nda katliam gibi kaza yaşandı. Malatya'dan İstanbul'a giden Mehmet K.'nın kullandığı otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otobüs bariyerlileri de aşarak şarampole yuvarlandı. Cemil Özhan, Mustafa Özdoğan, Abdulvahap Batan ve 1 kişi kurtarılamadı. Yaralanan 24 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüs çekici yardımıyla şarampolden çıkarıldı. Şoför M.K. ise gözaltına alındı.
GURURLU KATİLE AĞIR MÜEBBET!
Çanakkale Bayramiç'te Gencay Korur (41), boşanma aşamasındaki 17 yıllık eşi Ayşe Korur'u (39) av tüfeğiyle katletti. Sosyal medyadan da 'gururlu hissediyor' paylaşımı yaptı. İzmir Dikili'de yakalanan Gencay Korur, tutuklandı. Hakkında iddianame tamamlandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Eşinin yanına barışmak için gittiğini öne süren katil, "Eşimin bir erkekle konuştuğundan şüphelendim. Tüfeği sakladığım yerden aldım ve eşim eve girdikten sonra pencereden içeri bakarak, 1 el ateş ederek çekyattaki Ayşe'yi vurdum" dedi.