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    Aşırı hız felaket getirdi! 100 kilometreye çıkan genç kız, park halindeki kamyonete ve otomobile çarptı

    Kübra Öztürk, yağmurlu yolda otomobiliyle giderken hız sınırını aştı. 100 kilometreye çıkan genç kız, park halindeki kamyonete ve otomobile çarptı. Sıkışarak ağır yaralandı. İşte sizler için derlediğimiz 30 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Yüzde 100 facia!

    Korkunç kaza Bursa Yıldırım'da dün sabah 06.00 sıralarında Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kübra Öztürk'ün (19) kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hız nedeniyle kontrolden çıktı. Park halindeki kamyonet ile otomobile çarptı. Öztürk, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde sıkıştı. Ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağırıldı. Araçtan çıkarılan Öztürk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan azami hız sınırının satte 82 kilometre olduğu yolda, otomobilinin hız ibresinin saatte 100 kilometrede takılı kalması faciayı gözler önüne serdi. Genç kızın ailesi, yıkıldı.



    ÖLÜME YOLCULUK
    Kayseri Pınarbaşı'nda katliam gibi kaza yaşandı. Malatya'dan İstanbul'a giden Mehmet K.'nın kullandığı otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otobüs bariyerlileri de aşarak şarampole yuvarlandı. Cemil Özhan, Mustafa Özdoğan, Abdulvahap Batan ve 1 kişi kurtarılamadı. Yaralanan 24 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüs çekici yardımıyla şarampolden çıkarıldı. Şoför M.K. ise gözaltına alındı.



    GURURLU KATİLE AĞIR MÜEBBET!
    Çanakkale Bayramiç'te Gencay Korur (41), boşanma aşamasındaki 17 yıllık eşi Ayşe Korur'u (39) av tüfeğiyle katletti. Sosyal medyadan da 'gururlu hissediyor' paylaşımı yaptı. İzmir Dikili'de yakalanan Gencay Korur, tutuklandı. Hakkında iddianame tamamlandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Eşinin yanına barışmak için gittiğini öne süren katil, "Eşimin bir erkekle konuştuğundan şüphelendim. Tüfeği sakladığım yerden aldım ve eşim eve girdikten sonra pencereden içeri bakarak, 1 el ateş ederek çekyattaki Ayşe'yi vurdum" dedi.



        PARAMPARÇA
        Gaziantep'teki Düztepe Mahallesi'nde bulunan bir berberde çıraklık yapan 12 yaşındaki Suriye uyruklu Abdurrezzak Kahya, iş yerinin camlı kapısını kapatmak istedi. Bu sırada kırılan camın parçaları Kahya'nın üzerine düştü. Kanlar içinde kalan genç, ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Abdurrezzak Kahya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.



        AĞIR BAŞARI
        Kayseri'de yaşayan Zeynep Efe (16), okulundaki halter seçmelerine katıldı. Ailesinin "Boyun kısa kalır" demesine rağmen antrenmanlarını hiç aksatmadı. Milli takıma seçildi, U15 ve U17 Avrupa Halter Şampiyonası'nda ikinci olmayı başardı. Hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak olduğunu açıkladı.



        AZİME BARKIN
        Ankara'da ortaokul öğrencisi Barkın Başaran (12), pandemide tabletine uygulama indirdi. Notaları öğrendi, piyanodaki yeteneğini keşfetti. 6 aylık süreçte katıldığı yarışmalarda 3 ödül elde etti! "Hedefim konser piyanisti olarak Türkiye'nin adını dünyaya duyurmak. Yarışmalardan kazandığım paraları biriktirip duvar tipi piyano almayı düşünüyorum. Yakın zamanda katılacağım yarışmada 1'inci olmak istiyorum" dedi.



            HAYIRLI SATIŞLAR
            ABD New York'ta Sotheby's'de, yine hayır kurumları için bir müzayede yapıldı. Modacı Victor Edelstein'in 1989 yılında Prenses Diana için tasarladığı etekleri laleye benzeyen kadife elbise, 605 bin dolara (11.4 milyon lira) s0atıldı. Elde edilen gelirin, AIDS ve kanser kuruluşlarına fayda sağlayacağı açıklandı. 1997'de Paris'te geçirdiği trajik kaza sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana, ölümüden kısa bir süre önce 80 elbisesini bağışlamıştı.



            İHA SAVAŞI
            İran'da önceki gece Savunma Bakanlığı'na bağlı İHA üretim merkezine mikro insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, "Savunma tedbirleri ile hava araçlarından biri tesisin hava savunması tarafından vuruldu ve diğer ikisi de savunma tuzaklarına takılıp infilak etti" ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği de belirtildi. Saldırıyı kimin neden düzenlediğine ilişkin ayrıntı verilmedi.



            KAHVERENGİ ALARM!
            Muğla'da önceki gün başlayan sağanak yağış Marmaris, Datça, Seydikemer, Milas ve Köyceğiz ilçelerinde yer yer taşkına yol açtı. 2 yıl önce kül olan alanlarda ağaç kalmayınca sel suları kent merkezine aktı. Şehir merkezinde çarpık yapılaşma nedeniyle de 18 ev ve 7 işyeri su baskınına maruz kaldı. Vatandaşlar, isyan bayrağı açtı. Masmavi rengiyle büyüleyen 11 kilometrelik Marmaris'te ise Atatürk, Kısayalı, Uzunyalı, Sitler ve İçmeler sahili kahverengiye boyandı. Çirkin görüntüler, vatandaşı çileden çıkardı.



                'PARK' ŞU İŞE!
                Antalya Konyaaltı Gürsü Mahallesi 322 Sokak'ta oturan vatandaşlar, yol üzerinde park halinde olan karavanlardan dert yandı. Karavancıların atık suları yola döktüğünü öne süren, kimilerinin çamaşırları kurutmak için yol kenarlarına astığını söyleyen mahalleli, belediyeye defalarca şikayet ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını anlattı. Sitenin yöneticisi Sengül Severler, "Karavanlar, burayı mesken tuttular. Balkonda oturamıyoruz" ifadesini kullandı.



                24 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 23 milyon 940 bin lira devretti. 5 bilenler 66 bin 761'er, 4 bilenler 957'şer, 3 bilenler 52'şer, 2 bilenler ise 5'er lira alacak.



                1.8 MİLYON DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 795 bin lira devretti. 5 bilenler 7 bin 982'şer, 4+1 bilenler 716'şar, 4 bilenler 75'er, 3+1 bilenler 46'şar, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 18'er, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 9'ar lira alacak.

                META-FİZİK
                İstanbul'da fizik profesörü Mahmut Önder Hortaçsu (79), dolandırıcılara kandı. "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" yalanına inandı. 52 bin TL'sini kendisine gönderilen hesaba yolladı. Diğer hesapları soyulurken tuzağı anladı. Polisi aradı. Sahtekarları yakalattı...

                AYNI HAVADİS
                Adana'da Ahmed el Halil (8), sokak köpeğinden kaçarken minibüsün altında kaldı. Kurtarılamadı.

                AH BERKE
                Tekirdağ'da kontrolden çıkan araç, kaza yaptı. Ekipler karanlıkta 1 saat sürücüyü aradı. 100 metre ilerideki tarlada Berke Çetinkaya'ya ulaştı. Talihsiz genç kurtarılamadı.

                AKRABA SAVAŞI
                Osmaniye'de 6 gün önce akrabalar arasında çıkan kavgada Soner Poluç'un (38) tabancayla vurduğu kuzeni İlay Poluç (33), yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlay'ın ağabeyi Ahmet Poluç (41) da olayda yaşamını yitirmişti.

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                Haberler Yaşam Aşırı hız felaket getirdi! 100 kilometreye çıkan genç kız, park halindeki kamyonete ve otomobile çarptı
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