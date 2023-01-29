Zelenski’nin, 25 yıl önceki sözleri yayınlandı: Bir gün önemli biri olacağım tank isteyeceğim, Rusya’ya karşı savaşacağım...





100 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 100 milyon 247 bin 451 lira devretti. 5 bilenler 300 bin 45 lira, 4 bilenler 2 bin 951 lira, 3 bilenler 203 lira, 2 bilenler ise 20 lira ikramiye alacak.



'ALL'PEREN!

NBA'de rekorlar kıran milli oyuncumuz Alperen Şengün, dünya yıldızı Kevin Durant'ten övgüler aldı: Oyununu çok beğeniyorum! Bu sene birkaç kişinin üstünden smaçladı! Bu kadar sıçrayabildiğini bilmiyordum. Adam cidden çok iyi...



70 TL'YE Bİ ÇAY DÖ'KUVER'

Fırsatçılar, şimdi de kuver soygununa başladı! Restoranlardan sonra kafeler de "servis bedeli" bahanesine sığındı! İstanbul'da, bir bardak çayı 20 TL'ye satan kafe, 50 TL de kuver parası aldı.



86 YAŞINDA DEHŞET SAÇTI

Eskişehir'de emekli asker Mehmet Aslan (86), tartıştığı eşi Fatma Aslan'ı (84), daha sonra Bilecik'te oturan 2 çocuğundan Erol Aslan'ı tabancayla vurarak katletti. Diğer oğlu Osman Aslan'ı ağır yaralayan katil zanlısı Mehmet Aslan, yürüyerek gittiği durakta otobüs beklerken yakalanarak gözaltına alındı.



KEMERLİ VAHŞET

Isparta'da bir sitenin bodrum katındaki otoparkta site yöneticisi Hüseyin Erdoğan'ı otoparkta hareketsiz halde görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, araştırmaları sonucunda sitede çim biçme işiyle uğraşan S.Ç'yi gözaltına alındı. S.Ç.'nin Erdoğan ile iş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı tespit edildi.



'SAÇ'MALIK!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sıradışı bir kaçakçılık olayı ortaya çıktı. Katar'ın başkenti Doha'dan gelen üç yolcudan şüphelenen ekipler, yolcuların valizlerini x-ray taramasın- dan geçirdi. Valizlerde toplam 54 kilogram ağırlığında ve doğal insan saçı ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.



ALKOLLÜ KATLİAM!

Düzce'de dün saat 02.30 sıralarında Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda feci bir kaza meydana geldi. A.K makas attığı taksi, Muhammed Sargın yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç köprüden düştü. Kazada, taksi şoförü A.K ile diğer sürücü Muhammed Sargı ve yanındaki Şakir Tütüncü, Zakire Durmaz ve Şevval Canpolat yaralandı. Durmaz, kurtarılamadı. Muayenede A.K, 2.83 promil alkollü çıktı.



PARAMPARÇA!

Bingöl'ün Genç ilçesinde Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görev yapan evli ve 2 çocuk babası A.E (34), 1,5 yıl önce otomobilini satarak Bursa'da yaşayan ve müteahhitlik yapan ağabeyi M.E'den (39) daire almak için 175 Bin TL verdi. Ancak daireleri tamamlayamayan ağabeyi, teslim edemedi. Bu nedenle iki kardeş arasında husumet başladı. İznik piknik alanında buluşmak için anlaştılar.



HEPSİNE MERMİ YAĞDIRDI

Otomobil ile yola çıkan Mehmet ve annesi B.E'yi, büyük ağabey R.E (45) ve eşi F.E'de (39) kendi otomobilleriyle takip etti. Piknik alanında kardeşi ile buluşan M., aldığı 175 Bin TL'yi faiziyle birlikte 275 Bin TL olarak vereceğini söyledi. Öfkelenen A.E, ise 1,5 yıl önce sattığı otomobilinin, günümüz şartlarında 600 Bin TL olduğunu söyledi. Çıkan tartışma büyüyünce, tabancasını çeken A.E, önce ağabeyi M.E'yi vurdu. Ardından annesi B.E büyük ağabeyi R.E ve onun eşi F.E'e de kurşun yağdırdı. Zanlı yakalanırken, aile bireylerinin 4'ü de hayatını kaybetti. Muharrem DOĞANTEZ

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