Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Zelenski’nin, 25 yıl önceki sözleri yayınlandı: Bir gün önemli biri olacağım tank isteyeceğim, Rusya’ya karşı savaşacağım...

    Zelenski, yıllarca komedyen olarak seyirciyi eğlendirdi. O yıllarda kafasından geçirdiği “Rusya ile savaşma” fikrini hayata geçirdi. Ülkesini mahvetti. İşte sizler için derlediğimiz 29 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Savaş sahnesi

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yıllarca komedyenlik yaptı. Bir dizide rol aldı. Ardından Ukrayna'da başkanlık koltuğuna oturmaya başardı. Ülkesini savaşa soktuğu için büyük tepki topladı. Ancak o sürekli ABD'ye AB'ye "Bana silah yardımı yapın" diye yalvardı. Sonunda hem ABD'den, hem de Almanya'dan "Tank sözü" aldı. Tam bu aşamada, 25 yıl önce sahnede sarf ettiği sözler ortaya çıktı: "Bir gün önemli biri olacağım. Ukrayna'nın tanklara ihtiyacı olacak. Hepsini savaşa göndereceğiz. Kime karşı. Rusya mı? Bilmiyorum" dedikten sonra attığı kahkahalar yayınlandı. Sosyal medyada ortaya çıkan bu görüntülere büyük tepki yağdı. Tepkilere yönelik açıklama yapılmadı.



    THE PR'END'S!
    Kraliyet Ailesi'nin Harry'den sonra ikinci problemli prensi amca Andrew'in de ipi çekildi. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından ağabey Kral 3. Charles'ın skandallarıyla gündem olan Andrew'in saraydaki ofisini boşalttırdığı öğrenildi. Daha önce de 3 milyon sterlin maaş ödenen silahlı korumalarının da alındığı belirtilen Prens Andrew'in artık Windsor'daki orman evinde kalacağı kaydedildi. Kral Charles'ın, "Annem sağlığında gönderemedi, ben göndermek zorundaydım" dediği bildirildi.



    KAÇIYO'RUS'!
    Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya daldı. Ancak Başkan Vladimir Putin'in savaş kararına, çok sayıda kişi karşı çıktı. Bir araştırmaya göre 110 general, ajan ve oligark, muhalif oldukları için ölüm korkusu yaşadı. Hepsi de ülke dışına kaçtı. Kaçan oligarkların bir çocuğunun ülke dışında şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi üzerine, "Muhalifler temizleniyor" yorumları yapıldı. Şu ana kadar 23 oligarkın ölüm nedenleri, net olarak aydınlatılamadı.



        RONALDO HANEDANLIĞI
        Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan liginden Al-Nassr'la yıllığı 175 milyon sterline anlaştı! Ailesiyle birlikte Riyad'a taşındı. Ülkenin en lüks otelinde biri kral dairesi olmak üzere 17 odayı kapattı! Yalnızca konaklama masrafı ayda 250 bin sterlini bulan golcü için 'Hanedanlığını Riyad'da kurdu' yorumları yapıldı.



        DÜNYAYA BEDEL
        Ankara'da yaşayan Gürkan Genç (44), 2012'de bisikletine atladı! Dünya turuna başladı! Tam 122 bin 500 kilotre pedal çevirerek 68 ülkeyi dolaştı. Bir yıllık uğraşın sonunda ABD vizesi de alabilen Genç, Meksika, Kanada, Avustralya, Güney Asya'yı kapsayan son rotası için geri sayıma başladı. Dünya turunu 2028'de tamamlayacağını açıkladı.



        TAZMİNAT AŞKI ÖLDÜRÜR MÜ!
        İstanbul Emniyeti'ne Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür yardımcılığı yaparken geçen yıl emekli olan evli ve iki çocuk babası Oğuz Ç.'nin yasak aşkı hayatını kararttı. 1 yıl önce telefonla aranan ve ihbar mektubu şeklinde kapısına fotoğraflar bırakılan Neşe Ç., elindeki deliller sonrası kuşkuyla eşini takibe başladı. Neşe Ç., halen özel bir firmada koordinatör olarak çalışmaya başlayan kocasının Şişli'de günlerce lüks bir otele girdiğini ve akşam saatlerinde çıktığını gördü. Eşinin otelden çıkarken yanında hep aynı kadının olduğunu fark eden Neşe Ç., kadının kendisine gönderilen ihbar fotoğraflarındaki kişiyle aynısı olduğunu tespit etti. Yaşadıkları ve tespit ettikleri sonrası İstanbul Aile Mahkemesine başvuran Neşe Ç., eşine zina nedeniyle boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, eşinin kendisini aldattığını ileri süren Neşe Ç., kocasının 4 ay boyunca aynı otele aynı kadınla birlikte girdiğini, aynı kadınla Bursa'da kış tatili yaptığına dair fotoğrafların kendisine isimsiz bir tanık tarafından gönderildiğini belirtti. Aldatılan kadın, el ele yabancı bir kadınla sokak ortasında gezdiğini, buluştukları esnada samimi şekilde dakikalarca sarıldıklarını ve öpüştüklerini belirttiği eşinden maddi ve manevi tazminat 1 milyon lira talep etti. Dilek YAMAN DEMİR



            İMPARATOR'U TEHDİT ETTİ
            Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'e ait prodüksiyon şirketine gelen telefon tedirginlik yarattı. Bir vatandaş, İbrahim Tatlıses'e yazdığı şiirleri göstermek istedi. Şirket çalışanları sanatçının İzmir'de yaşadığını ve restoranı araması gerektiğini söyledi. Restoranı da arayan vatandaş bir süre sonra tekrar şirketi arayarak, "Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim" şeklinde tehditler savurdu. 30 Aralık'ta yaşanan olayın ardından şirket çalışanı Leyla Y. durumu Tatlıses'in bilgisi dahilinde savcılığa ihbar edince, kimliği belirlenen 53 yaşındaki Ercan Y. adlı şüpheli hakkında 'Tehdit' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Atakan IRMAK



            HAPSE VURGUN!
            Konya Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir banka adıyla vatandaşların cep telefonlarına, "Hesabınıza para geldi" mesajı gönderip, altındaki linki tıklayanların hesap bilgilerini ele geçirerek boşaltan şebekenin peşine düştü. 6 ay süren teknik ve fiziki takipte, aynı yöntemle 23 bin kişinin hesapları ele geçirilerek, paralarıyla önce kripto para alındığı, ardından o paraların çetenin liderinin hesabına geçirildiği belirlendi. 2019'dan bu yana yaklaşık 60 milyon liralık vurgun yapan çetenin liderliğini ise çevresinde, kendisine 'Richie Rich' lakabı takılan ve Afyonkarahisar'da yaşayan Ramazan K. (22) olduğu tespit edildi. Bunun üzerine geçen 23 Ocak'ta Konya, Afyonkarahisar, Aydın, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda, Ramazan K. ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı. Ramazan K.'nın paraları aklamak için kurduğu elektronik şirketinde 'HYDRA' isimli yazılım paneli aktif olduğu sırada, yapılan baskınla suçüstü yakalandığı öğrenildi. Çetenin, 'Bu sen misin?' 'TOKİ' veya bankalarının isimleri gibi başlıklar altında da linkler gönderildiği, ayrıca son yılların en çok oynanan sanal oyunu 'papçi' üzerinden, oyunu oynayanlara karakter satın alması için link gönderip, 156 TL borçlandırdığı, bu parayı da kendi hesabına aktırdığı tespit edildi. Tolga YANIK



            100 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 100 milyon 247 bin 451 lira devretti. 5 bilenler 300 bin 45 lira, 4 bilenler 2 bin 951 lira, 3 bilenler 203 lira, 2 bilenler ise 20 lira ikramiye alacak.

            'ALL'PEREN!
            NBA'de rekorlar kıran milli oyuncumuz Alperen Şengün, dünya yıldızı Kevin Durant'ten övgüler aldı: Oyununu çok beğeniyorum! Bu sene birkaç kişinin üstünden smaçladı! Bu kadar sıçrayabildiğini bilmiyordum. Adam cidden çok iyi...

            70 TL'YE Bİ ÇAY DÖ'KUVER'
            Fırsatçılar, şimdi de kuver soygununa başladı! Restoranlardan sonra kafeler de "servis bedeli" bahanesine sığındı! İstanbul'da, bir bardak çayı 20 TL'ye satan kafe, 50 TL de kuver parası aldı.

            86 YAŞINDA DEHŞET SAÇTI
            Eskişehir'de emekli asker Mehmet Aslan (86), tartıştığı eşi Fatma Aslan'ı (84), daha sonra Bilecik'te oturan 2 çocuğundan Erol Aslan'ı tabancayla vurarak katletti. Diğer oğlu Osman Aslan'ı ağır yaralayan katil zanlısı Mehmet Aslan, yürüyerek gittiği durakta otobüs beklerken yakalanarak gözaltına alındı.

            KEMERLİ VAHŞET
            Isparta'da bir sitenin bodrum katındaki otoparkta site yöneticisi Hüseyin Erdoğan'ı otoparkta hareketsiz halde görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, araştırmaları sonucunda sitede çim biçme işiyle uğraşan S.Ç'yi gözaltına alındı. S.Ç.'nin Erdoğan ile iş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı tespit edildi.

            'SAÇ'MALIK!
            İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sıradışı bir kaçakçılık olayı ortaya çıktı. Katar'ın başkenti Doha'dan gelen üç yolcudan şüphelenen ekipler, yolcuların valizlerini x-ray taramasın- dan geçirdi. Valizlerde toplam 54 kilogram ağırlığında ve doğal insan saçı ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

            ALKOLLÜ KATLİAM!
            Düzce'de dün saat 02.30 sıralarında Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda feci bir kaza meydana geldi. A.K makas attığı taksi, Muhammed Sargın yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç köprüden düştü. Kazada, taksi şoförü A.K ile diğer sürücü Muhammed Sargı ve yanındaki Şakir Tütüncü, Zakire Durmaz ve Şevval Canpolat yaralandı. Durmaz, kurtarılamadı. Muayenede A.K, 2.83 promil alkollü çıktı.

            PARAMPARÇA!
            Bingöl'ün Genç ilçesinde Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görev yapan evli ve 2 çocuk babası A.E (34), 1,5 yıl önce otomobilini satarak Bursa'da yaşayan ve müteahhitlik yapan ağabeyi M.E'den (39) daire almak için 175 Bin TL verdi. Ancak daireleri tamamlayamayan ağabeyi, teslim edemedi. Bu nedenle iki kardeş arasında husumet başladı. İznik piknik alanında buluşmak için anlaştılar.

            HEPSİNE MERMİ YAĞDIRDI
            Otomobil ile yola çıkan Mehmet ve annesi B.E'yi, büyük ağabey R.E (45) ve eşi F.E'de (39) kendi otomobilleriyle takip etti. Piknik alanında kardeşi ile buluşan M., aldığı 175 Bin TL'yi faiziyle birlikte 275 Bin TL olarak vereceğini söyledi. Öfkelenen A.E, ise 1,5 yıl önce sattığı otomobilinin, günümüz şartlarında 600 Bin TL olduğunu söyledi. Çıkan tartışma büyüyünce, tabancasını çeken A.E, önce ağabeyi M.E'yi vurdu. Ardından annesi B.E büyük ağabeyi R.E ve onun eşi F.E'e de kurşun yağdırdı. Zanlı yakalanırken, aile bireylerinin 4'ü de hayatını kaybetti. Muharrem DOĞANTEZ

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kent Meydanı, Bursa’ya çok yakıştı
            Haberler Yaşam Zelenski’nin, 25 yıl önceki sözleri yayınlandı: Bir gün önemli biri olacağım tank isteyeceğim, Rusya’ya karşı savaşacağım...
                SON DAKİKA