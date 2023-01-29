Zelenski’nin, 25 yıl önceki sözleri yayınlandı: Bir gün önemli biri olacağım tank isteyeceğim, Rusya’ya karşı savaşacağım...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yıllarca komedyenlik yaptı. Bir dizide rol aldı. Ardından Ukrayna'da başkanlık koltuğuna oturmaya başardı. Ülkesini savaşa soktuğu için büyük tepki topladı. Ancak o sürekli ABD'ye AB'ye "Bana silah yardımı yapın" diye yalvardı. Sonunda hem ABD'den, hem de Almanya'dan "Tank sözü" aldı. Tam bu aşamada, 25 yıl önce sahnede sarf ettiği sözler ortaya çıktı: "Bir gün önemli biri olacağım. Ukrayna'nın tanklara ihtiyacı olacak. Hepsini savaşa göndereceğiz. Kime karşı. Rusya mı? Bilmiyorum" dedikten sonra attığı kahkahalar yayınlandı. Sosyal medyada ortaya çıkan bu görüntülere büyük tepki yağdı. Tepkilere yönelik açıklama yapılmadı.
THE PR'END'S!
Kraliyet Ailesi'nin Harry'den sonra ikinci problemli prensi amca Andrew'in de ipi çekildi. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından ağabey Kral 3. Charles'ın skandallarıyla gündem olan Andrew'in saraydaki ofisini boşalttırdığı öğrenildi. Daha önce de 3 milyon sterlin maaş ödenen silahlı korumalarının da alındığı belirtilen Prens Andrew'in artık Windsor'daki orman evinde kalacağı kaydedildi. Kral Charles'ın, "Annem sağlığında gönderemedi, ben göndermek zorundaydım" dediği bildirildi.
KAÇIYO'RUS'!
Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya daldı. Ancak Başkan Vladimir Putin'in savaş kararına, çok sayıda kişi karşı çıktı. Bir araştırmaya göre 110 general, ajan ve oligark, muhalif oldukları için ölüm korkusu yaşadı. Hepsi de ülke dışına kaçtı. Kaçan oligarkların bir çocuğunun ülke dışında şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi üzerine, "Muhalifler temizleniyor" yorumları yapıldı. Şu ana kadar 23 oligarkın ölüm nedenleri, net olarak aydınlatılamadı.