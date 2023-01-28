İstanbul'da kontrolden çıkan araç önce bariyerlere çarptı ardından takla attı: 3 yaralı

Kadıköy, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yol kenarındaki bariyerlere vurdu, ardından takla atarak ters döndü. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 03.00 sıralarında Sahrayıcedid Mahallesi'nde D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine ilerleyen E. Y.'nin kullandığı 34 EV 1635 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yol kenarındaki bariyerlere vurdu, ardından takla atarak yolda ters döndü.