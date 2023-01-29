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    • Yaşam
    • 29.01.2023 13:17
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    • 29.01.2023 13:17
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    Son dakika: Çorum'da evde çıkan yangında bir kişi öldü, 3 kişi hastaneye kaldırıldı

    Son dakika haberleri...  Çorum'da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

    Çorum’da feci yangın! 1 ölü, 3 yaralı

    Yeniyol Mahallesi Eskisaray 1. Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katından yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

    Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen Harun, Döndü, Akif ve Hüseyin Karaçam, itfaiye ekiplerince binadan çıkartılarak ambulanslara alındı.

    Sağlık ekiplerince Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan bu kişilerden Harun Karaçam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Çorum'da evde çıkan yangında bir kişi öldü, 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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