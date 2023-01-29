İstanbul’da tarihi eser operasyonu! Hepsi ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma ekipleri, Eyüpsultan'da Bizans ve Roma dönemine ait 108 adet sikke ve objeyi satmak üzere olan iki şüpheliyi yakaladı. Tarihi eserler koruma altına alınırken iki şüpheli adliyeye sevk edildi.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollarla temin ettikleri tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak için F.Ç. ve İ.E.'nin müşteri aradığını tespit etti. Ekipler şüphelilerin tarihi eserleri sakladıkları yerleri belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde tarihi eserlerin Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'nde iki ayrı adreste saklandığını belirledi. Ekipler iki şüpheliyi bir süre takibe aldıktan sonra operasyonla gözaltına aldı. Jandarma ekipleri adreslerde ve şüphelilerin üzerlerinde yaptığı aramada Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 101 eser ile Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 7 olmak üzere toplamda 108 tarihi eser ele geçirildi.

108 SİKKE VE OBJELER KORUMA ALTINA ALINDI

Tarihi eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında müzelik değerde tasnif ve tescile tabi eserlerden olduğu tespit edilen 108 sikke ve obje olduğu değerlendirilen eserler, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Gözaltına alınan F.Ç. ve İ.E. ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.