Sahte kurye vurgunu! Teslim tutanağı diye 25 milyon tokatladılar... Komşusuna bile tuzak kurdu

Kendilerinden şüphe duyulduğu ve kurum kimliği sorulduğunda olay yerinden kaçtıkları, yakalanmamak amacıyla mernis adreslerinde oturmadıkları, dağ evi ya da yıkılacak gecekonduları mernis adresi olarak gösterdikleri ortaya çıktı.

TEHDİT ETTİLER

Baba ve 3 oğullarından oluşan suç çetesinin sahte senetle icra işlemlerini meslek haline getirerek yüksek miktarda haksiz kazanç elde ettikleri belirlendi. Mağdurları baskı ve tehditle sindirdikleri, korkuttuklan çok sayıda mağdurun şikayetçi olamadıkları ortaya çıktı. Çetenin başlattıkları icra takipleri ile ilgili tebligat evraklarının mağdurlara ulaşmaması ve itiraz süresinin dolamsı için tebligatlar kendilerinin belirledikleri adreslere yönlendirdikleri ve teblig belgelerini kendilerinin imzaladıkları belirlendi.

KOMŞUSUNA TUZAK

Sabah'taki habere göre çete üyelerinden birinin site yöneticisi olduğu ve pencere yöntemi ile komşusunun imzasını alarak icraya verdiği ortaya çıktı. Çetenin bazı mağdurlara boş senet imzalatarak faizle bor para verdiği ve kişilerin paralarını geri almalarına rağmen ellerinde bulunan boş senetleri teslim etmedikleri, bu senetlerin tutarlarını yükselterek icraya verdikleri belirlendi.