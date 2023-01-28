Sahte kurye vurgunu! Teslim tutanağı diye 25 milyon tokatladılar... Komşusuna bile tuzak kurdu

Ankara'da sahte kuryeyle fatura altına pencere veya kes-yapıştır yöntemiyle senet yerleştiren dolandırıcılar, yaşlı ve varlıklı kişilerden 25 milyon liralık vurgun gerçekleştirdi.
Hiç tanımadığı kişiye borçlu olan mağdurlar, durumu aylar sonra gelen hacizle öğrendi. Çete, özellikle pandemi döneminde Sağlık Bakanlığının cerrahi maske, kolonya gibi ürünlerin gönderildiğini ve teslim belgesinin imzalanması gerektiğini belirterek mağdurlardan imza aldıkları belirlendi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ayrıca çete üyelerinden birinin site yöneticisi olduğu ve pencere yöntemi ile komşusunun imzasını alarak icraya verdiği ortaya çıktı.
Ankara polisinin düzenlendiği operasyonla 5 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, mağdurların ikametlerine ya da iş yerlerine kargocu kılığında giderek kargo paketi gönderildiği izlenimi verdikleri ve mağdurların evraka imza atmalarını sağladıkları, evrakların altına senet koyarak pencere ya da kes-yapıştır yöntemiyle sahte senet düzenlediklerini belirledi. Yapılan tespitler üzerine; 6 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında; çok sayıda vatandaşı mağdur eden çetenin pencere yöntemiyle düzenlenen senetlerle yaklasik 25 milyon lira tutarında icra takip islemi başlattığı, bu icralarla mağdurların ev ve işyerlerine haciz işlemi uyguladıkları tespit edildi.
PANDEMİ DÖNEMİNİ FIRSATA ÇEVİRDİLER
Yapılan çalısmalarda; kendilerini kargocu olarak tanıtan çete üyelerinin özellikle pandemi döneminde Sağlık Bakanlığınca cerrahi maske, kolonya gibi ürünlerin gönderildiğini ve teslim belgesinin imzalanmasi gerektiğini belirterek mağdurlardan imza aldıkları belirlendi.
HEDEF YAŞLI VE VARLIKLI KİŞİLER
Önceden tespit ettikleri varlıklı ve yaşlı vatandaşların ikametlerinde tek başına bulundukları zamanlar fırsat bilerek kargocu kılığında adreslerine gittikleri ortaya çıktı. Tanınmamak için kargo yeleği, maske, sapka gibi kiyafetler giydikleri ve teslim evraklarının imza kısmı kesilerek altına yapıştırılan ve dikkatli bakmadıkça görünmeyen senedin imzalatıldığı belirlendi.